Barbieri difende la pizza di Cracco | ' E' buonissima | ma che brutta la foto'

Ciclismo - Rachele Barbieri : “La Wiggle High5 è una grande opportunità. Ai Mondiali farò di tutto per difendere la maglia e alle Olimpiadi…” : ESCLUSIVA – Rachele Barbieri è una delle ragazze più promettenti del Ciclismo italiano e a soli 20 anni può già vantare in bacheca una medaglia d’oro iridata. L’atleta nativa di Pavullo nel Frignano (Modena) è stata protagonista di un 2017 straordinario in cui ha centrato il successo nello scratch ai Mondiali su pista di Hong Kong e poi ha onorato la maglia iridata anche in Coppa del Mondo, dove si è imposta nella seconda tappa stagionale ...