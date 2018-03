Barbara d' Urso | è ufficiale | condurrà il Grande Fratello

: Di successo ne ha fatto, ma è da un po’ che non si vede in giro.Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, è tornata in televisione per raccontare la sua esperienza con la chirurgia estetica. Lo ha fatto nel salotto di ”Pomeriggio 5”, ospite diD’Urso, sua grande amica e madrina del figlio Renzo, che ha avuto con il compagno Niccolò Ancona. Notato un grande rilassamento della ...

d’Urso confermata come conduttriced’Urso torna a condurre il. Dopo i gossip degli ultimi giorni, la presentatrice ha dato la conferma a Pomeriggio 5. Barbarella ha letto il comunicato ufficiale Mediaset e rivelato che l’azienda l’ha corteggiata per mesi pur di riaverla al timone dello storico reality show di […] L'articolod’Urso al: ...

ha sciolto le riserve: sarà lei a condurre la quindicesima edizione delNip, in programma su Canale 5 per fine aprile. Dopo giorni di riunioni e rumors, l'ufficialità è arrivata tramite il profilo Instagram di Carmelita ("Mediaset mi corteggia da settembre: ho detto no, no no, e alla fine mi hanno convinta") e con un comunicato ufficiale di Mediaset:Obiettivo centrato: il ritorno di “” in versione ...