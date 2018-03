Bank of England lascia i tassi allo 0 | 50% | invariati acquisti asset

Bank of England - massa monetaria M4 in accelerazione nonostante frenata credito : Teleborsa, - Forte accelerazione per la massa monetaria della Gran Bretagna , con l'aggregato M4 che riporta, a gennaio, una crescita dell'1,5% dopo il -0,6% del mese precedente. Il dato pubblicato ...

La Bank of England mette il turbo alla sterlina : ...ha optato per lo status quo in materia di tassi e acquisti di asset segnalando al contempo la volontà di procedere con una politica monetaria più aggressiva alla luce del miglioramento dell'economia ...

Bank of England alza outlook Pil e stima inflazione oltre target - necessari rialzi tassi più veloci. Sterlina supera $1 - 40 : La Bank of England ha rivisto al rialzo le stime sulla crescita e l'inflazione, fattore che sta scatenando gli acquisti sulla Sterlina. In particolare l'outlook sulla crescita del Regno Unito relativo ...

Regno Unito - Carney - Bank of England - vede segnali di ripresa per i salari : Teleborsa, - Il governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, si attende, per quest'anno, una ripresa della crescita del reddito delle famiglie britanniche, dopo una stretta durata fin troppo ...

Bank of England - moneta in frenata e prestiti stabili a dicembre : Teleborsa, - In frenata la massa monetaria della Gran Bretagn a, con l'aggregato M4 che riporta, a dicembre, un calo dello 0,6% dopo il +0,2% del mese precedente. Il dato pubblicato dalla Bank of ...