Banche Venete | domani presidio lavoratori davanti a ex sede Bpvi 2

Banche Venete : domani presidio lavoratori davanti a ex sede Bpvi : Vicenza, 22 mar. (AdnKronos) – I 700 lavoratori delle 10 aziende gravitanti attorno alle Banche Venete e non acquisite da Banca Intesa sono rimasti senza garanzie circa le proprie prospettive. Per richiamare l’attenzione sulla loro situazione e chiedere soluzioni certe, daranno vita ad un presidio domani, venerdì 23 marzo, a Vicenza, davanti alla direzione dell’ex Bpvi (in via Battaglione Framarin) dalle 10 alle 13.La ...

(AdnKronos) – "Si tratta – prosegue la nota – di lavoratori di Apulia Previdenza, Apulia Pronto Prestito, Gruppo Banca Intermobiliare, Bpvi Multicredito, Claris Factoring, Claris Leasing, Farbanca, Immobiliare Stampa, Nem, Prestinuova, ai quali, pur non avendo prospettive certe, non sono state date garanzie occupazionali future. I commissari liquidatori, che inizialmente pensavano di poter cedere le aziende sul mercato

Banche Venete : sindacati - 700 lavoratori aziende non acquisite da Intesa senza garanzie : Vicenza, 20 mar. (AdnKronos) – “Sono 700 i lavoratori delle 10 aziende non acquisite da Banca Intesa (150 nel Veneto) rimasti senza garanzie circa le proprie prospettive. Per richiamare l’attenzione sulla loro situazione e chiedere soluzioni certe, i sindacati daranno vita ad un presidio venerdì 23 marzo a Vicenza, davanti alla direzione dell’ex Bpvi (in via Battaglione Framarin) dalle 10 alle 13. La mobilitazione è ...

Banche Venete : il 16 marzo convocata Commissione d'inchiesta regionale : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) - Venerdì 16 marzo 2018, alle ore 10.30, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, è convocata la Commissione di inchiesta sui gravi fatti che hanno colpito il sistema bancario veneto, con all’ordine del giorno le audizioni dei delegati delle Associa

Banche Venete : De Poli (Nci-Udc) - garantire risarcimenti a risparmiatori truffati : Padova, 9 mar. (AdnKronos) – “Dalla Commissione d’inchiesta, seppure nel ritardo della sua istituzione e nei tempi stretti legati alla fine della legislatura, sono emerse per la prima volta le falle della vigilanza. Si tratta di un quadro che, a mio avviso, rende necessario e non rinviabile un intervento immediato di ristoro da parte del Governo a tutti i risparmiatori, compresi i piccoli azionisti, che non sono stati tutelati. ...

Banche Venete : Lista Zaia - si riapra Commissione parlamentare d’inchiesta : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) - “Ai parlamentari veneti neo eletti rivolgo un appello preciso: di fronte alla gravità dei fatti che hanno colpito il sistema bancario veneto e in particolar modo i risparmiatori, è necessario intervenire immediatamente e con forza. Senza indugio alcuno, si dia l’avvio a

Banche Venete : Lista Zaia - si riapra Commissione parlamentare d’inchiesta (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "E soprattutto, rimangono ancora aperti troppi temi delicati, con particolare riferimento ai fatti che hanno colpito il nostro territorio: il profilo delle responsabilità, il ristoro a favore degli oltre 200mila risparmiatori e delle migliaia di aziende che hanno subito u

Banche Venete : Zaia - fare di tutto perchè ai truffati arrivino i ristori : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) – “Si farà di tutto perchè ai truffati arrivino i ristori”. Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, oggi a margine di un incontro a Godega Sant’Urbano (Tv), ha ricordato una promessa fatta in campagna elettorale dal leader della Lega, Matteo Salvini in merito alle iniziative a favore dei risparmiatori delle ex Banche popolari Venete. “Bankitalia ha per legge l’obbligo della ...

Dati Istat senza i costi delle Banche Venete Il deficit sale al 3% - Sga ago della bilancia : Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza di fine settembre il Tesoro però precisa di aver al momento accantonato per il salvataggio delle banche venete soli 400 milioni di euro. ...