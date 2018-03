Banca Popolare Sondrio | si riaccende l' appeal speculativo

Piazza Affari : accelera Banca Popolare di Sondrio : Grande giornata per l' istituto di credito lombardo , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,84%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Popolare di ...

Banca Sistema : accordo con Banca Popolare Lazio in servizi factoring : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Banca Sistema e Banca Popolare del Lazio hanno siglato un accordo di collaborazione nell’ambito delle attività di factoring. L’accordo prevede l’impiego dell’expertise e dei servizi di Banca Sistema a favore della clientela Corporate di Banca Popolare del Lazio. Obiettivo della collaborazione è rendere disponibile alle imprese la possibilità di vendere pro soluto e pro solvendo crediti ...

Banca Popolare di Bari - giudice archivia inchiesta per associazione a delinquere. Si indaga per falso in bilancio e truffa : Le indagini proseguono per truffa, ostacolo alla vigilanza, falso in bilancio e maltrattamenti. Ma il tribunale di Bari ha archiviato l’indagine sulla Banca Popolare di Bari relativa alla presunta esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata a truffare i correntisti. La richiesta di archiviazione era stata depositata nelle scorse settimane dal procuratore aggiunto Roberto Rossi ritenendo che non ci fosse una regia comune ...

Popolare di Vicenza - la procura chiede stato di insolvenza della Banca : La procura di Vicenza chiede al Tribunale di dichiarare l'insolvenza di banca Popolare di Vicenza. La domanda, in preparazione da settimane ad opera del pool di magistrati che segue la vicenda ...

Banca Popolare di Vicenza - nuovo sequestro di beni per gli imputati : 176 milioni congelati a Zonin & C : A fare da apripista, con le istanze dei primi soci della Banca Popolare di Vicenza, era stato alcune settimane fa l’avvocato Renato Bertelle di Malo, che aveva ottenuto il primo sequestro sui beni degli imputati per 15,47 milioni di euro. Ma il vero botto nell’inchiesta infinita che riguarda l’istituto di credito che ha avuto come presidente Giovanni Zonin lo ha messo a segno l’avvocato trevigiano Sergio Calvetti, che ha ...

Caduta vertiginosa di Banca Popolare di Sondrio sul mercato : Aggressivo avvitamento per l' istituto di credito lombardo , che tratta in perdita del 2,63% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Popolare di Sondrio rileva un allentamento della ...

Coinbase - popolare sito per comprare criptovalute - ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti Bancari di alcuni utenti : Coinbase, uno dei più grandi e importanti siti per comprare Bitcoin e altre criptovalute, ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti bancari di alcuni utenti: su Reddit e su altri forum si stanno accumulando molte testimonianze The post Coinbase, popolare sito per comprare criptovalute, ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti bancari di alcuni utenti appeared first on Il Post.

Banca Popolare Sondrio - solida crescita nel 2017 : Teleborsa, - L' utile netto consolidato della Banca Popolare di Sondrio nel 2017 ammonta a 159,210 milioni di euro, più 61,47% rispetto al 31 dicembre 2016. La raccolta diretta segna 31.634 milioni, ...

Banca Popolare di Vicenza - la Guardia di finanza sequestra 106 milioni di euro : I finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Vicenza, su incarico della Procura, hanno eseguito stamane un sequestro preventivo di 106 milioni di euro nei confronti della popolare di ...

Crac Banca Popolare di Vicenza - la Finanza sequestra 106 milioni di euro : Si tratta di un provvedimento di sequestro disposto dal gip presso il Tribunale di Vicenza, riguardante il profitto del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob che sarebbe stato posto in essere in occasione dell'operazione di aumento di capitale compiuta dalla Banca Popolare nel 2014

Banca Popolare di Vicenza - arrestato ex dirigente in inchiesta per mafia : Il Centro Operativo D.I.A. di Padova, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica , sta eseguendo dalla prima mattina di lunedì, con l'ausilio di altre Articolazioni D.I.