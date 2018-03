nerdgate

: Balloon – il 28 Marzo uscirà il primo episodio di questo nuovo webcomic - nerdgate_it : Balloon – il 28 Marzo uscirà il primo episodio di questo nuovo webcomic -

(Di giovedì 22 marzo 2018) In passato avevamo già parlato digruppo molto promettente di autoproduzioni di fumetti e motion comic chiamato Ehm Autoproduzioni che hanno distribuito anche “Wake Up” ovvero unmolto interessante interamente Made in Italy (come il resto delle loro opere). Il prossimo 28ildi “”, undove la nostalgia è l’elemento chiave che accomuna le tre storie che lo compongono. Questi “ricordi” prendono la forma di palloncini colorati che compariranno anche negli episodi successivi; saranno simbolo di ricordi e memorie e starà ad i tre protagonisti decidere cosa farne: custodirli o lasciarli andare.è stato scritto a tre mani da Elisa Bisignano (Come le bambole, The Dead Waltz e disegnatrice di alcuni motion comics in collaborazione con Claudia Milazzo per Ehm ...