Avete sempre sonno | ma la notte dormite male? Ecco con chi dovete prendervela parola di

huffingtonpost

: Sempre peggio. In un comunicato della CISL Emilia Romagna sulle vaccinazioni obbligatorie per i sanitari si legge l… - RobertoBurioni : Sempre peggio. In un comunicato della CISL Emilia Romagna sulle vaccinazioni obbligatorie per i sanitari si legge l… - UNIBET_IT : #MilanoSanremo, capolavoro pazzesco di #Nibali! ???????? 294 km sempre 'sul pezzo', attacca sul Poggio e vince! Un ita… - Stefano75444152 : RT @DonMatteoRai: Avete programmi per questa sera???????? #DonMatteo11 torna con la decima puntata! Come sempre su @RaiUno -

(Di giovedì 22 marzo 2018) La primavera è la stagione del risveglio. Eppure noi ci sentiamo più stanchi. Non è raro, infatti, in concomitanza con il cambio di stagione, avvertire un senso di affaticamento e di indebolimento. Sentiamo il bisogno di dormire di più, ma fatichiamo ad addormentarci e non riposiamo bene. Perché accade tutto questo? Il professore Mario Tombini, neurologo del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, ha spiegato ad HuffPost le possibili cause. E ha svelato sei possibili trucchi per sopravvivere al "mal di primavera".Perché in primavera ci sentiamostanchi? Da cosa deriva questa stanchezza?"Le cause principali della stanchezza sono legate alle mutazioni climatiche, che influiscono sull'organismo. Il cambiamento stagionale può accentuare la tensione nervosa e allo stesso tempo influire negativamente sull'umore, sule ...