Atac | la linea C della metropolitana nuovamente attiva

ROMA - SCIOPERO MEZZI E METRO CHIUSE/ Ultime notizie Atac -Tpl - oggi 22 febbraio : linea B ridotta - bus ko : SCIOPERO MEZZI ROMA , oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie , info e orari. Stop Atac- ROMA Tpl per bus, METRO , tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Piazza Risorgimento - tragedia al capolinea Atac : pedone muore investito da un bus : tragedia a Piazza Risorgimento nella serata di sabato 24 febbraio. Poco dopo le 21 un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un autobus della linea 590 in quel momento in manovra al ...

Roma - sciopero Atac contro il concordato : chiuse le metro A e B. Aperta la linea C - ferma la ferrovia Roma Lido : Traffico in tilt a Roma a causa dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb. La mobilitazione prevede le consuete fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. Al momento sono chiuse le metro A e B, è Aperta invece la C. Chiusa anche la ferrovia Roma Lido. #info #Atac – – metro A: ultime partenze ore 8.30 poi chiusura – metro B/B1:ultime ...