Asteroide minaccia il pianeta Terra | ma la NASA ha già un piano anzi due!

(Di giovedì 22 marzo 2018) Brutte notizie per il sistema solare: unpotrebbe colpire la. Nel 2135. Lasi chiama Bennu ed è grande all'incirca come l'Empire State Building. Gli scienziati lo tengono sotto osservazione da anni ma sembra che, tra più o meno un secolo, la situazione potrebbe sfuggire di mano.Stando ai calcoli della, infatti, Bennu avrebbe circa 1 possibilità su 2700 di colpire lain una data precisa, quella del 21 settembre 2135, dando origine ad un'esplosione che sarebbe circa 80 volte più potente a quella della bomba di Hiroshima.La possibilità sembrerebbe remota, ma lasta già studiando unper distruggere l'. Il programma vagliato dall'agenzia spaziale è stato battezzato HAMMER, che letteralmente significa "martello" ma è anche l'acronimo di "Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for ...