Assemblea Pd per il candidato sindaco | ancora 48 ore di passione

Lega di A - lunedì l'Assemblea per l'elezione del presidente : Il commissario straordinario, Giovanni Malagò, ha convocato per lunedì prossimo, 19 marzo, presso la sede milanese di via Rosellini, l'assemblea ordinaria della Lega Serie A. Lo rende noto la stessa ...

TIM convoca Assemblea per il 24 aprile : Teleborsa, - TIM ha pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea fissata il 24 aprile. Gli azionisti sono chiamati ad approvare il bilancio ed eleggere il collegio sindacale. Con la ...

L’Assemblea cinese ha eliminato il limite di due mandati per la carica del presidente - accogliendo la proposta del partito comunista : L’Assemblea Nazionale del Popolo cinese, l’istituzione più simile a un parlamento che esista in Cina, ha modificato la Costituzione rimuovendo l’attuale limite di due mandati come presidente della Cina: l’attuale presidente Xi Jinping potrà così rimanere al potere a tempo The post L’Assemblea cinese ha eliminato il limite di due mandati per la carica del presidente, accogliendo la proposta del partito comunista appeared first on Il ...

Tim - Assemblea il 24 aprile : Elliott ha 10 giorni per chiedere la revoca dei consiglieri Vivendi : Tim ha ufficialmente convocato l'assemblea del 24 aprile chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio ed eleggere il collegio sindacale. Con la pubblicazione dell'avviso di convocazione scattano i ...

Martina per il dopo Renzi : si rafforza la figura del vice come traghettatore fino all'Assemblea Pd : Il quale oggi è rimasto a Firenze: per lui visita a Palazzo Vecchio, la sua antica 'casa politica' di quando era sindaco, a colloquio con l'attuale primo cittadino, Dario Nardella, sul da farsi nel ...

Renzi : "È ovvio che io lasci guida Pd - si convochi Assemblea per fase congressuale" : Il segretario del Pd: sconfitta chiara, apriamo pagina nuova. Non un reggente ma un segretario eletto dalle primarie. Spoglio quasi terminato per Senato e Camera. Incontro Salvini-Berlusconi. Alle Regionali, in Lombardia in testa Fontana del centrodestra e nel Lazio Zingaretti, centrosinistra

ACSM-AGAM - il 9 aprile Assemblea per multiutility Lombarda : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A. ha convocato l'assemblea Straordinaria per approvare l'operazione di aggregazione tra utilities per il giorno 9 aprile 2018 alle ore 15.

Beijing : aperta la prima sessione della XIII Assemblea Popolare Nazionale Cinese : Li Keqiang ha affermato che per compiere al meglio i lavori di quest'anno, c'è bisogno di applicare con serietà il pensiero di Xi Jinping sull'Economia socialista con caratteristiche cinesi per una ...