Asia Argento | il delirio finale | frigna perché esclusa dai David di Donatello e se la

Star italiana demolisce Asia Argento : 'Ma quale maiale? Lei ha goduto' Video : Il caso Weinstein è stato la rivelazione pubblica da parte di molte donne di accuse di molestie e aggressioni sessuali da parte del big dell'industria del cinema, Harvey Weinstein. Nell'ottobre 2017 il New York Times pubblica sul giornale l'accusa di una dozzina di donne dello spettacolo a Weinstein, da quel giorno in poi anche altre donne si sono aggiunte alla lista e il caso è diventato internazionale. In Italia, ad esempio, il caso che ha ...

Alessandra Cantini - ex Forza Italia/ “Asia Argento? Meglio Weinstein - le donne usano gli uomini e poi...” : La giovane attrice Alessandra Cantini si schiera dalla parte del produttore americano Weinstein attaccando l’atteggiamento di Asia Argento e delle moderne femministe.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 10:53:00 GMT)

Alessandra Cantini - ex candidata di Forza Italia : "Weinstein? Non è un maiale. Asia Argento ha goduto di ciò che ha ottenuto. : "Meglio Weinstein di Asia Argento. Le donne prima usano gli uomini poi li rovinano". In un'intervista a "La Zanzara" su Radio 24, Alessandra Cantini - attrice e candidata i Forza Italia nel 2015 per la Regione Toscana - dice la sua sul caso molestie che ha investito il mondo di Hollywood e su quello che definisce un "nuovo femminismo che sta portando gli uomini a vivere sotto il terrore"."Asia Argento? È una donna che ha ottenuto un ...

DARIO ARGENTO/ "Accuse surreali quelle nei confronti di mia figlia Asia" (Che fuori tempo che fa) : DARIO ARGENTO, Che fuori tempo che fa: il regista romano sarà tra gli ospiti della puntata odierna del programma condotto da Fabio Fazio, in onda su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:31:00 GMT)

Asia Argento / Accusa i giornalisti durante il corteo di Roma : "Andate via - non fate nulla per le donne" : ASIA ARGENTO ha sfilato a Roma al corteo organizzato dal movimento 'Non una di meno', lanciando un duro attacco contro i giornalisti e la gestione dello scandalo molestie.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:10:00 GMT)

8 marzo - Asia Argento a Roma per corteo femminista "WeTooGether". FOTO : 8 marzo, Asia Argento a Roma per corteo femminista "WeTooGether". FOTO L’attrice ha partecipato alla manifestazione organizzata dal collettivo femminista "Non una di meno". LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Le donne scendono in piazza contro le violenze - ma la scena se la prende tutta Asia Argento che litiga con i giornalisti : Rose McGowan, tra le protagoniste del movimento #MeToo, oggi con quel mondo ha chiuso. L'attrice, divenuta famosa per aver recitato nella serie tv "Streghe", ha scritto un'autobiografia. Si intitola "...

Asia Argento alla marcia delle donne : Giornalisti - vergognatevi : "Avete fatto gossip sui nostri stupri, vergognatevi". Asia Argento sfila a Roma nel corteo "Non una di meno" organizzato in occasione della giornata per i diritti delle donne e se la prende con i Giornalisti. "Andate via. Non fate nulla per le donne. Non vogliamo parlare con voi", ha urlato l'attrice, "Lasciate che queste donne possano esprimersi. Io sono qui per le donne e ...

Le donne scendono in piazza contro le violenze - ma la scena se la prende tutta Asia Argento che litiga con i giornalisti : "Gossip sui nostri stupri" : Appena Asia Argento mette piede in piazza Vittorio Emanuele, le donne del movimento femminista 'Non una di meno' le si fanno incontro quasi di corsa. La abbracciano e la ringraziano, per aver preso parte al corteo che questo pomeriggio ha attraversato il centro di Roma. Migliaia di donne di tutte le età si sono date appuntamento nel cuore della Capitale per dire no alla violenza di genere. L'iniziativa dell'8 marzo coinvolge 70 paesi di ...

8 marzo - Asia Argento al corteo di Non Una di Meno. Se la prende con i giornalisti : “Via - non fate nulla per le donne” : “Andate via. Non fate nulla per le donne”, urla Asia Argento ai giornalisti al corteo di Non Una di Meno, organizzato a Roma in occasione dell’8 marzo. “Avete fatto gossip sui nostri stupri, vergognatevi. Lasciate che queste donne possano esprimersi. Questa è la più grande rivoluzione che abbia mai visto”. Il corteo del movimento femminista Non una di meno è partito da piazza Vittorio per arrivare in piazza Madonna ...

OTTO MARZO - CORTEO A MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE/ Roma - Asia Argento alla manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

8 marzo : da Milano a Napoli in corteo. Anche Asia Argento alla manifestazione a Roma : "La marea femminista torna nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne - hanno reso noto le organizzatrici lanciando l'iniziativa -. Il rifiuto della violenza maschile in tutte ...

8 marzo - donne in piazza con Asia Argento : Da #metoo a #wetoogheter il movimento globale delle donne non si ferma e si mobilita in tutto il mondo. In Italia lo sciopero globale delle donne con la manifestazione organizzata da 'Non una di meno'

Asia Argento : Dopo aver denunciato Weinstein sono caduta in depressione : Asia Argento, Dopo aver denunciato le molestie da parte del produttore Harvey Weinstein, è caduta in una profonda depressione.L'attrice italiana lo ha detto oggi nel corso di un intervento per la giornata delle donne al Parlamento europeo. La Argento ha lungamente parlato dei traumi seguiti alla denuncia pubblica, quando si è sentita colpevolizzata per quanto aveva raccontato."In seguito a questa maligna e pubblica verifica, questa ...