Ascolti TV | Mercoledì 21 Marzo 2018 David 14 3% | Tutte le Strade Portano a Roma 13 3%

Ascolti tv mercoledì 21 marzo 2018 : La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2018 tenta il 'colpaccio' per Rai 1. Prime Time Su Rai 1 David di Donatello 2018 , cerimonia di premiazione (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il Cacciatore, in prima tv, ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel ...

Ascolti TV | Mercoledì 28 febbraio 2018. In 6 - 3 mln per la Coppa Italia (24.4%) - Matrix 7% - Ghost 6.6% : Coppa Italia Su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Lazio-Milan ha conquistato 6.348.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale 5 Matrix Prime ha raccolto davanti al videon 1.581.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 le Conferenze Stampa Elettorali ha interessato 434.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.421.000 spettatori (11.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 febbraio 2018. La seconda serata del Festival segna il 47.7%. Baglioni batte Conti in share ma non in valori assoluti : Festival di Sanremo 2018 - seconda serata Su Rai1 la seconda puntata del Festival di Sanremo 2108 ha conquistato 9.687.000 spettatori pari al 47.7% di share. Nel dettaglio la prima parte, in onda dalle 21.24 alle 23.53, è stata seguita da 11.458.000 spettatori (46.6%) e la seconda, in onda dalle 23.57 alle all’1.07 è stata seguita da 5.870.000 spettatori (52.9%). Qui il dettaglio degli Ascolti sanremesi di ieri Su Canale 5 Il Segreto ha ...