Arriva Samsung Pay in Italia : ecco quello che devi sapere : Samsung Pay Pagare dal proprio smartphone e fare acquisti in qualsiasi esercizio commerciale che accetta le carte di credito, di debito o prepagate. Da oggi in tutta Italia è attivo il sistema di pagamento elettronico Samsung Pay. Funziona con tutti i pos: quelli “vecchi” e quelli di nuova generazione. Supporta sia la tecnologia Nfc (Near field communication), sia Mst (Magnetic secure transmission). “Questo sistema di pagamento non è alternativo ...

Diversi possessori di Samsung Galaxy Note 8 sono in attesa dell'aggiornamento che porterà Android 8.0 Oreo e la Samsung Experience 9.0 sul top di gamma coreano

I nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ Arrivano in Italia : ... oggi gli smartphone sono il dispositivo più utilizzato per l'intrattenimento, che si tratti di guardare un film o di ascoltare in streaming l'ultimo album del proprio artista preferito, i suoni sono ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ 43 milioni di smartphone spediti nel 2018? Arriva Google Lens : Secondo recenti stime, sarebbero 43 i milioni di dispositivi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus pronti ad essere spediti e quindi venduti nel mondo nel 2018.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Preordini in calo del 30% rispetto a S8. Arrivato aggiornamento Android Oreo : Secondo fonti non ufficiali, nella prima giornata le prenotazioni effettuate relative ai Galaxy S9 e S9 Plus sono in calo rispetto ai modelli precedenti.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Sorpresa Google Assistant su Samsung Galaxy S8 : Arrivato Google Lens - l’utilità : Nuovo passo in avanti su Samsung Galaxy S8 con Google Assistant, che potrà adesso avvalersi della funzionalità offerta da Google Lens, un'estensione finora rimasta appannaggio dei vari Google Pixel 2 e 2 XL, e che adesso Big G avrebbe deciso di condividere con alcuni top smartphone, a partire dall'ex portabandiera del brand asiatico, oltre che sugli attualissimi Galaxy S9 e sul phablet Note 8. Per chi non la conoscesse, diamo prima qualche ...

Samsung Galaxy S9, protagonista del MWC 2018 insieme a Galaxy S9 Plus, sarà ufficialmente disponibile sul mercato a partire dal prossimo 16 marzo, ma ancora prima di arrivare tra le mani degli utenti ha già ricevuto il suo primo aggiornamento, che introduce le patch di sicurezza del mese di marzo.

Nuovi televisori Samsung 2018 - Arriva lo schermo che si mimetizza in salotto : Dopo aver svelato un pezzetto di futuro al CES di Las Vegas con il primo tv modulare al mondo, Samsung torna al presente e lancia la sua nuova gamma di televisori in arrivo nel 2018. Entro l’estate dovrebbero arrivare anche in Italia quattro Nuovi modelli basati sulla tecnologia QLED, la strada, intrapresa da Samsung, come evoluzione del LED, grazie all’introduzione di un filtro a nanocristalli che migliora la resa cromatica, ...

Il roll out dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 potrebbe iniziare entro la fine del mese di marzo. La conferma arriva da Samsung Turchia , che rilascia ulteriori informazioni sull'aggiornamento per altri smartphone.

Samsung : Arriva il TV camaleonte che si adatta alla parte di casa : Sottili, eleganti, si appendono al muro come un quadro e ci tengono compagnia anche quando sono spenti. I nuovi televisori QLED di Samsung puntano a sedurre il consumatore offrendo un sapiente mix di design e prestazioni, con l’obiettivo di far tornare il TV al centro dell’intrattenimento domestico. La nuova gamma presentata con un evento internazionale all’American Stock Exchange di New York a cui abbiamo partecipato, rappresenta un salto in ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Arriva il nuovo firmware di marzo 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare i nuovi aggiornamenti firmware di marzo 2018 per i Galaxy S7 e S7 Edge brandizzati Vodafone: i dettagli.Segnaliamo che da poche ore il colosso dell’elettronica Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i suoi smartphone ex top di gamma Galaxy S7 SM-G930F e Galaxy S7 Edge SM-G935F.Samsung Galaxy S7 e S7 Edge iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento firmware di marzo ...

Samsung Galaxy S9 Arriva anche da TIM : ecco i dettagli in anteprima : I nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ arriveranno tra pochi giorni nel parco prodotti acquistabili da TIM: ecco i dettagli sulle modalità di pagamento.I clienti TIM saranno contenti di sapere che a partire dal 8 marzo 2018 nel proprio parco prodotti lo storico operatore italiano inserirà due importanti dispositivi mobili: il Galaxy S9 e il Galaxy S9+Sono gli ultimi top di gamma di Samsung, annunciati giusto una settimana fa, e sono senza ombra ...

Galaxy S6 e S6 Edge : ad inizio marzo Arriva il nuovo firmware di Samsung : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S6 e S6 Edge in Italia: ecco i dettagli più importanti da sapere.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S6 SM-G920F e Galaxy S6 Edge SM-G925F che sono disponibili in Italia due nuovi aggiornamenti firmware.Samsung Galaxy S6 e S6 Edge: ecco i nuovi firmware disponibili in Italia da marzo 2018Più nello specifico il modello S6 sta ricevendo il nuovo ...

Samsung Pay Arriva in Italia : gli smartphone Galaxy abilitati : Il servizio di pagamento in mobilità Samsung Pay presto arriverà anche in Italia: ecco la prima lista degli smartphone Galaxy che saranno abilitati ad utilizzarlo.Per chi non lo sapesse ancora Samsung Pay è il nuovo sistema di pagamento sviluppato dall’azienda coreana che sfrutta il chipset NFC degli smartphone Galaxy e permette di comprare quello che volete nei negozi sostituendo di fatto la vostra carta di credito o di debito.E’ un ...