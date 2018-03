Arriva la nuova compagnia Joon con i voli Napoli-Parigi

Maltempo - Arriva una nuova perturbazione : pioggia vento e neve nel fine settimana : Ancora Maltempo in arrivo giovedì, in questo insolito marzo, e una nuova perturbazione nel weekend: pioggia, vento e neve, protagoniste di quest'inizio di primavera a causa di una perturbazione che ha ...

Isola - Francesca Cipriani in love : nuova coppia? I telespettatori avevano già intuito qualcosa - poi è Arrivato l’indizio che ha scacciato ogni dubbio : chi è il fortunato del momento : Gossip che bolle all’Isola dei Famosi. Chi riguarda l’ultimo sospetto? Francesca Cipriani, ovviamente. Durante il day time un interessante novità ha catturato l’attenzione dei telespettatori da casa. Franco Terlizzi a lei e Simone Barbato ha promesso di regalare il proprio soggiorno a Playa Bonita se e qualora dovesse essere lui a vincere la prova settimanale domani sera. Quella che oggi, però, sembrerebbe essere ...

Barbara d’Urso nuova conduttrice del Grande Fratello 2018/ La conferma : Arriva l’edizione più pop di sempre? : Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello 2018, arriva la conferma dopo la riunione di Mediaset: nuovo record per l’edizione più pop di sempre? Tutti i dettagli.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:35:00 GMT)

Arriva "Rapture" - nuova serie sull'hip-hop targata Netflix : recensione e clip in anteprima : L'episodio a lei dedicato è in pratica la cronaca di un anno della sua vita durante la registrazione e promozione del suo disco del 2017 "Laila's Wisdom", candidato al Grammy come miglior album rap e ...

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne Arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...

Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app : Direttamente da Big G Arriva una novità meramente estetica che riguarda il Google Play Store per i tablet. A beneficiare dei nuovi cambiamenti estetici sono soltanto le pagine delle app che ora, dopo aver occupato per tutta la larghezza gli ampi schermi dei tablet, hanno ora a disposizione una sola colonna centrale sfumata ai lati. L'articolo Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app proviene da ...

Sospsesa E' Arrivata la felicità 2 dopo il flop : ecco la nuova programmazione Video : Sospesa la fiction E' arrivata la felicita' 2 dal palinsesto di Raiuno. E' questa la notizia dell'ultima ora che sta facendo il giro del web [Video] e dei social e che riguarda appunto la serie tv con protagoniste Claudia Pandolfi e Lunetta Savino che ha fatto il suo debutto su Raiuno cinque settimane fa dopo la grande pubblicita' avuta al Festival di Sanremo. Ascolti flop per E' arrivata la felicita' 2 su Raiuno Gli ascolti della fiction, però, ...

Uomini e Donne - Mariano senza freni bacia tutte. E Arriva la nuova schiera di corteggiatrici : Al Trono Classico di "UominieDonne", Mariano Catanzaro si dà alla gastroscopia delle corteggiatrici. C'è poco da ridere e molto da piangere per il comportamento del tronista napoletano che fa lo show ...

Maltempo - continua a piovere : giovedì Arriva una nuova perturbazione atlantica : Una tregua breve, martedì e mercoledì, poi di nuovo cielo scuro e pesante. Fine settimana a rischio con abbassamento delle temperature. Allerta frane in Emilia...

La nuova battle royale di Darwin Project Arriva su Steam in Early Access e Xbox Game Preview : Scavengers Studio ha finalmente reso disponibile Darwin Project, una peculiare battle royale con elementi survival che arriva su Steam in Early Access e su Xbox Game Preview. Come riporta VG24/7, il gioco propone un'esperienza discretamente diversa dalle classiche battle royale, data l'importanza del crafting e la possibilità di utilizzare poteri speciali se si possiede il giusto numero di risorse.Darwin Project spicca tra le altre battle royale ...

Arriva la Malattia X con alto potenziale epidemico. Nuova arma globale del terrorismo? #diseasex : Un nuovo nome entra a far parte della lista dei patogeni più pericolosi al mondo per il 2018. Si tratta di una Nuova infezione virale che potrebbe provocare la prossima grande epidemia globale e per la quale al momento non esiste nessuna contromisura. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per ora la chiama genericamente Disease X (o Malattia X), e rientra appunto nella List of Blueprint Priority Diseases. Esperti virologi, batteriologi e ...

Matteo Renzi - per gli elettori Pd Arriva una nuova delusione : la maggior parte di loro vuole un governo con il M5S : L'istinto a schiantarsi da parte del Partito democratico è sempre duro a morire, anche dopo la batosta del 4 marzo che ha condannato il partito di Matteo Renzi al peggiore risultato nella storia della ...

“Il suo gusto sarà completamente diverso”. Arriva una nuova Coca-Cola. La svolta a sorpresa dell’azienda - che spiazza i consumatori. Cosa troveremo sugli scaffali dei supermercati : Una tradizione secolare che sta per infrangersi, dopo aver retto fino a oggi. Di Cosa stiamo parlando? Di una bevanda ormai storica, criticata a più riprese negli anni ma capace a lungo andare di incontrare il gusto dei consumatori in ogni parte del mondo e dalla ricetta talmente segreta da far sembrare il nome dell’assassino di Kennedy, a confronto, un’informazione di poco conto. Ora la Coca-Cola, leader fin dalla sua nascita ...

L'HbbTV non è ancora Arrivato ed è già vecchio : nuova versione l'anno prossimo : Se la versione 2.0, adottata anche in Italia, ha aggiunto alle precedenti specifiche il supporto al 4K, la versione 2.0.2 va a colmare il gap con i servizi di streaming tramite app. Sfruttando l'...