Arriaga | l’uomo che correva coi lupi

(Di giovedì 22 marzo 2018) ©Scanpix/LaPresse «È vero, sono cresciuto in un posto violento, ma questo non mi ha causato traumi. Sono uno ottimista, non mi arrabbio mai, può chiederlo ai miei figli. Anche se non sembrerebbe, visto le cose che scrivo». Tra le cose più terrificanti che lo scrittore, sceneggiatore e regista Guillermoha scritto c’è, per esempio, una scena, poi finita nel film Amores Perros, in cui un cagnolino cade nel buco di un parquet. I suoi padroni lo chiamano disperati, i guaiti sono sempre più lontani, si scopre che il labirinto sotto il pavimento è infestato da topi feroci, il cagnolino non riemerge più. Qualcosa tra Lynch e Hitchcock. Ma forsedice il vero: ha gli occhi da lupo buono, di uno zio che viene a trovarti per le feste, la felpa un po’ scolorita, la barba del fine settimana. È cresciuto in un brutto quartiere di Città del Messico che, però, è stato la sua ...