Arisa Sono in India per curare la febbre d' amore | non voglio innamorarmi più

Arisa : "Sono in India per curare la febbre d'amore. Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male" : "Menomale che la febbre d'amore sembra passare. Lontano è meglio per non ricadere. Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male". Per curare la sua febbre d'amore, Arisa ha scelto di andare molto lontano: in India, per la precisione. Il 7 marzo la cantante ha postato uno scatto dei suoi piedi immersi nell'oceano Indiano e da quel giorno sta tenendo aggiornati i follower sui suoi spostamenti, postando immagini di paesaggi e ...