Arabia Saudita | analisi nuovo statuto Aramco | offerta di azioni anche a dipendenti e

Aramco fa un passo indietro - quotazione solo in Arabia Saudita : New York, 19 mar. , askanews, L'Arabia Saudita fa un passo indietro rispetto al progetto di quotare il colosso petrolifero di stato Saudi Aramco in tutto il mondo. Secondo l'agenzia Dow Jones, Aramco ...

Arabia Saudita - l'abito nero non sarà più obbligatorio per le donne - : Lo ha annunciato il principe ereditario Mohammed bin Salman, secondo il quale le leggi saudite non parlano espressamente dell'utilizzo dell'abaya. Starà alle cittadine scegliere "quale abito pudico e ...

Air India - spazio aereo Arabia Saudita aperto per raggiungere Israele : Teleborsa, - I voli di Air India diretti in Israele potranno sorvolare lo spazio aereo Saudita. Il permesso di transito scatta giovedì 22 marzo e consente di seguire una rotta più breve con risparmio ...

Arabia Saudita avverte : "svilupperemo l'atomica se l'avrà l'Iran"

Arabia Saudita : bomba nucleare se lo fa l'Iran : La politica degli Stati Uniti cerca di limitare la proliferazione di armi nucleari, specialmente in Medio Oriente, ma il presidente Usa Donald Trump potrebbe non avere altra scelta che ridurre le ...

'Un disonore nazionale' : 100 mln di sterline di aiuti tra UK e Arabia Saudita : ll controverso accordo di aiuti tra il Regno Unito e l'Arabia Saudita annunciato venerdì è stato etichettato come 'disonore nazionale'. Tra le proteste contro i rapporti della Gran Bretagna con lo Stato del Golfo, i ministri del governo hanno firmato un accordo di aiuti di 100 milioni di sterline con Riyadh. Il tutto sarebbe avvenuto in concomitanza con la visita del Principe ereditario Mohammed bin Salman a Londra questa settimana. Il governo ...

Le donne dell'Arabia Saudita prendono d'assalto le scuole guida Video : Le #donne dell’#Arabia Saudita hanno cominciato a prendere lezioni di #guida per poter poi sostenere l’esame ed ottenere la patente [Video]. Dal mese di giugno 2017, dopo l’abolizione della legge che vietava alle donne di mettersi alla guida, il loro numero è sempre in crescita per ottenere la patente. È stato il Re Mohammed bin Salman, il 26 settembre 2017, ad annunciare la grande notizia che le donne avranno il permesso di guidare al pari ...

Stragi - torture e milioni di morti per fame nello Yemen sotto il tallone dell'Arabia Saudita : Per non dimenticare una guerra "dimenticata". Volutamente dimenticata, nonostante una tragedia umanitaria che eguaglia e per certi aspetti supera anche quella siriana. E per ricordare a chi ha vinto le elezioni in Italia di un impegno che va mantenuto. Lo Yemen è afflitto da una delle peggiori carestie mai viste al mondo negli ultimi anni, una piaga che si aggiunge a quella di una guerra senza fine. "Non è come la carestia che ...

Gb : Corbyn attacca May - basta armi all'Arabia Saudita

In Arabia Saudita il primo concerto pop (ma sarà vietato ballare e ondeggiare) : "vietato ballare o ondeggiare". È questo che viene specificato sui biglietti del primo concerto in Arabia Saudita della pop star egiziana Tamer Hosny, che si esibirà a Gedda il prossimo 30 marzo. Migliaia di fan si sono lamentati per le disposizionoi delle autorità che, in realtà, hanno semplicemente ricordato che il ballo è "severamente proibito" nella monarchia del golfo. "Signore e signori, per ...

SFOOTING/ Non solo petrolio - l'Arabia Saudita diversifica le attività e punta forte sul… riso : Il principe ereditario Mohammad bin Salman vuole investire 50 miliardi di dollari nell'entertainment.