approvato dal consiglio delle autonomie locali il percorso di autonomia predisposto dalla

Italiaonline conferma i 400 esuberi : piano approvato dal Cda : Il Cda di Italiaonline conferma i 400 esuberi: è stato infatti approvato il piano industriale 2018-2020 che prevede i licenziamenti in vista del "progressivo inserimento di 100 nuove posizioni ...

Lanciato il marchio per i cosmetici vegan approvato dall’Associazione Vegetariana Italiana : Il marchio internazionale V-Label – che identifica prodotti e servizi vegetariani e vegani riconosciuto dai consumatori di tutto il mondo – viene Lanciato dall’Associazione Vegetariana Italiana per la prima volta anche sui prodotti cosmetici, per l’igiene personale e la pulizia della casa. Ad oggi utilizzato solo sui prodotti alimentari, in Italia il marchio viene concesso alle imprese dall’AVI previa valutazione documentale e a ...

L’Inter risponde al Sole 24 Ore : «Bilancio approvato dalla Covisoc : ci tuteleremo» : La società nerazzurra ha emesso un comunicato in seguito all'articolo pubblicato oggi dal quotidiano. L'articolo L’Inter risponde al Sole 24 Ore: «Bilancio approvato dalla Covisoc: ci tuteleremo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'accordo bipartisan sul budget approvato dal Senato. Ora tocca alla Camera ma intanto è "shutdown" : Dalla mezzanotte e un minuto di Washington, le 6:01 in Italia, era di fatto scattato il secondo shutdown, con l'interruzione di tutte le attivita' federali, a partire dai servizi meno essenziali. E' il secondo "stop" dell'amministrazione federale americana in meno di un mese. Ad impedire il voto entro i termini è stato l'intervento fiume di un senatore ultraconservatore che protestava contro l'aumento della spesa e del tetto sul debito

Embrace di Empatica è il primo smartwatch al mondo approvato dalla FDA per l’uso in Neurologia : La Food and Drug Administration (FDA), l’ente che in USA regola i prodotti alimentari e farmaceutici, per la prima volta ha dato il via libera per l’utilizzo di uno smartwatch in Neurologia: ad ottenere questo primato è Embrace, il dispositivo che permette di monitorare i pazienti affetti da epilessia realizzato da Empatica, la società italiana che progetta e sviluppa i più piccoli e precisi wearable device al mondo per il rilevamento di ...

Electric GT - approvato dalla Fia il campionato firmato Tesla : L'Electric GT Champioship ha ricevuto l'approvazione da parte della Federazione Internazionale dell'Automobile e si appresta così a dare vita a una nuova serie completamente elettrica. Mark Gemmel, ceo dell'innovativa categoria, ha accolto la notizia affermando: "Per noi è un giorno davvero importante, siamo onorati di aver ricevuto il supporto della Fia in questa nostra stagione inaugurale".Le vetture. Protagonista della serie sarà la ...

approvato dalla FDA un nuovo dispositivo per la cura delle ulcere del piede diabetico : La Food and Drug Administration ha Approvato un dispositivo per la cura delle ulcere del piede diabetico, lesioni croniche che si presentano nelle persone con diabete e in alcuni casi sono difficili da guarire. Le ulcere del piede diabetico sono lesioni che si presentano sulla pelle dei piedi in persone affette da diabete. Le cause della formazione delle ulcere sono varie e comprendono sollecitazioni meccaniche dovute a modificazioni della forma ...