Appello dei Sindaci marsicani | No a commissariamento comune di Avezzano

Luca è scomparso da una settimana : Appello dei familiari : Sono ore di angoscia per i familiari, che chiedono aiuto. Luca ha 46 anni, vive a Cassino (Frosinone) e da una settimana sembra essere sparito nel nulla. Lo hanno cercato ovunque. E'...

Napoli - l'Appello dei circoli del Pd al segretario Martina : «Subito un organismo per la ricostruzione» : «Un focus specifico sulla città di Napoli, attraverso la formazione di un organismo cittadino che si occupi, a tempo pieno, di un'opera di ricostruzione non solo dei circoli...

Napoli - l'Appello dei circoli del Pd al segretario Martina : 'Subito un organismo per la ricostruzione' : 'Tuttavia, questo non si verifica più, a causa del fatto che, nella maggior parte dei comuni, manca una vera e propria presenza territoriale , fisica e politica, del Pd. Tutto questo è ancora più ...

La protesta dei mercati rionali - servizi a rischio da luglio - e Appello a Raggi - : Roma, 17 mar. , askanews, Una prospettiva inquietante: che dal primo luglio oltre 50 mercati rionali della capitale che autogestivano i propri servizi rimangano senza servizi essenziali come il ...

L'Appello dei genitori dei bimbi trapiantati : 'Mattarella nostra unica speranza' : Chiedono aiuto al Presidente della Repubblica, 'garante delle istituzioni democratiche', l'unico che può dare ancora una speranza ai genitori dei bimbi trapiantati al Monaldi. L'appello a Sergio ...

L'Appello dei genitori dei bimbi trapiantati : «Mattarella nostra unica speranza» : Chiedono aiuto al Presidente della Repubblica, «garante delle istituzioni democratiche», l?unico che può dare ancora una speranza ai genitori dei bimbi trapiantati al...

Regionali - Frattura fa la conta dei suoi. Sindaci e amministratori rispondono all'Appello del governatore : Numerosi i Sindaci e gli amministratori comunali che hanno risposto 'presente' alla chiamata del governatore Frattura in vista del prossimo 22 aprile. Dopo il passo indietro di Antonio Di Pietro e il ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Eva Henger : “In TV? Non m’invitano!” - poi l’Appello per Monte : Striscia la Notizia, canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018, le nuove rivelazioni del TG satirico e l'appello di Eva Henger: “In TV? Non m’invitano! Ho scritto a Maurizio Costanzo per...".(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Torino - “mio figlio suicida per colpa dei bulli”/ Video - Appello della mamma : “eri deriso da tutti angelo mio” : Torino, "mio figlio si è suicidato per colpa dei bulli": Video, appello della madre in lacrime dopo il "volo" dal ponte di Alpignano. "Ti deridevano tutti angelo mio, cercavi solo un amico"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:47:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Appello dei lavoratori precoci a Salvini e Di Maio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Appello dei lavoratori precoci a Salvini e Di Maio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 marzo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:59:00 GMT)

Sergio Mattarella - l'Appello alle forze politiche : 'Serve corresponsabilità'. Per il Colle il Pd resta al centro dei giochi? : Dopo il voto del 4 marzo, ecco il secondo appello di Sergio Mattarella . Parlando al Quirinale ai giovani nuovi Alfieri della Repubblica e commentando la situazione politica, il presidente della Repubblica ha affermato: 'Ho fiducia nel futuro e nell'Italia', consapevoli che ' serve corresponsabilità, senza chiudersi nella propria dimensione personale, individuale,...

"No all'alleanza con i Cinque Stelle"Governo - l'Appello dei militanti Pd : PD, LETTERA AD AFFARI/ "Non alleatevi con i grillini, sono stati troppo cattivi con noi, con insulti, bugie di ogni genere. Anzi, andrebbero fatte le denunce" Segui su affaritaliani.it

SALVINI-DI MAIO - PATTO LEGA-M5S AL GOVERNO?/ I ‘pontieri’ di Mattarella e l’Appello dei vescovi Cei : SALVINI-DI MAIO, possibile PATTO LEGA-M5S al GOVERNO? L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella per le trattative verso il Parlamento (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:06:00 GMT)

Elezioni - l’Appello di Pif al Pd : “Avere governato con Alfano e Verdini e ora fate storie per il M5s? Trovate dei punti in comune” : “Il Pd pare non voglia sostenere il Movimento 5 stelle. Ma prima delle Elezioni erano state le stesse componenti del Pd a invitare a votarli per evitare di lasciare il paese alla destra. Che è esattamente il rischio che stiamo correndo ora”. Inizia così quello l'”appello al Pd” di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, che sulla propria pagina Facebook ha caricato un video in cui si rivolge direttamente ai dem. ...