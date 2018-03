Annunciato il ritorno di Jennifer Morrison in C’era una volta 7 | e il resto della

optimaitalia

: #OUAT Annunciato il ritorno di #JenniferMorrison in C'era una volta 7, e il resto della famiglia reale?… - OptiMagazine : #OUAT Annunciato il ritorno di #JenniferMorrison in C'era una volta 7, e il resto della famiglia reale?… - maria_paola63 : L'eletto Papa CelestinoV ha fatto un viaggio di andata e ritorno. Annunciato come uno tra gli eventi clou della sta… - M_Portfolio : A grande #sorpresa è stato annunciato a @TempodiLibri il ritorno del gatto più amato della #tv italiana: il… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Siamo ormai agli sgoccioli delle riprese degli ultimi episodi ed ecco arrivare l'annuncio che tutti aspettavano:in C'era una7 tornerà a vestire i panni di Emma Swan per il gran finale. Siamo ormai certi che l'ultimo episodio di questa stagione "reboot"serie fantasy ABC ci riporterà a Storybrooke e non potevamo non ritrovare lì alcuni dei protagonisti più amati dello show.Nei giorni scorsi è statol'annuncio di Robin e di altri personaggi secondariserie ma nelle ultime ore ildiin C'era una7 non è stato l'unico ad assere confermato.Adam Horowitz ed Edward Kitsis hanno confermato ad EW ilfamiglia reale (e non solo) al gran completo e, in particolare, il pubblico avrà modo di rivedere:, Ginnifer Goodwin, Emilie de Ravin e Josh Dallas. Il quartetto è uscito dalla ...