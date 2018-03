Anna Tatangelo in Celebrity Masterchef 2 tra la prova Iginio Massari e l’esterna ad

Gigi D’Alessio - la dura reazione dopo le parole di Anna Tatangelo : Equivoci, incomprensioni, poi la separazione, eppure il sentimento che unisce Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo resta comunque fortissimo. Questo è quanto scrive il noto magazine "Chi". Nel numero di questa settimana in edicola...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ancora divisi : le novità sulla coppia : Gigi D’Alessio lontano da Anna Tatangelo: la verità sulla coppia La crisi sarebbe ancora in corso per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. In base quanto riportato da Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, la coppia sarebbe ancora divisa. “La cantante di Sora si è chiusa in un lungo silenzio per dedicarsi al figlio Andrea. Gigi ha invece trascorso un weekend di relax alle terme di Saturnia per rilassarsi e divertirsi. È realmente ...

Anna Tatangelo concorrente enigmatica di Celebrity MasterChef : Anna Tatangelo, oltre le sette note c’è di più. Ce ne siamo accorti fin dalla prima puntata della nuova edizione di Celebrity MasterChef, in cui ha subito dimostrato di sapersela cavare piuttosto bene anche ai fuochi. La cantante non ha mai fatto mistero della sua passione per la cucina, che è anche un ambiente in cui ama rilassarsi, però un conto sono gli aneddoti e le parole, un altro i fatti. E quest’ultimi hanno parlato chiaro, ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - la bomba di Alfonso Signorini : 'Il buio - scommettiamo che...?' : Il gossip non dà tregua ad Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio , i due infatti sembrano in piena crisi stando sia al trasferimento della cantante e del figlio della coppia in un'altra casa sia ai post ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - matrimonio in vista? : Scommettiamo che si sposano? Il giornalista Gabriele Parpiglia su Chi ipotizza un lieto fine dopo la separazione di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Che la coppia abbia intenzione di convolare a nozze?Tra il cantante e la showgirl, genitori di Andrea, c'è stato un allontanamento negli ultimi mesi. Le dichiarazioni rilasciate dalla Tatangelo su Vanity Fair, in merito alla vita al fianco del cantautore napoletano e della fine del loro ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio : "Crisi passeggera - scommettiamo che si sposano?" : In questi giorni sono stati protagonisti assoluti del Gossip. Dopo le dichiarazioni di Anna Tatangelo sembra proprio che la sua storia con Gigi D'Alessio sia giunta al termine e a confermarlo...

Gigi D’Alessio reagisce male dopo l’intervista di Anna Tatangelo : Anna Tatangelo e la verità sull’intervista su Gigi D’Alessio Il settimanale Chi nel numero di oggi ha dedicato la copertina alla coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, con un titolo che è sembrato anomalo rispetto alle recenti notizie uscite ultimamente. Secondo il giornale di gossip di Alfonso Signorini infatti sarebbe guerra aperta tra i due cantanti, ma scommette che presto Anna e Gigi potrebbero fare pace ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio / La sorprendente reazione del cantante all'intervista della compagna : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, dopo l'intervista della cantante a Vanity Fair, il cantante napoletano avrebbe preso un'inaspettata decisione secondo le indiscrezioni di Chi(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:40:00 GMT)

“Ma quale crisi - Gigi e Anna si sposano!”. La notizia bomba sulla coppia D’Alessio-Tatangelo - data ormai da tutta per spacciata. Sta succedendo in queste ore : Una notizia che ha fatto il giro delle testate italiane in poche ore lasciando a bocca aperta i fan, nonostante qualche sito l’avesse anticipata. La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continua a tenere banco, con indiscrezioni, smentite e pericolosi terzi incomodi che continuano a comparire giorno dopo giorno. A confermare che le cose non vadano benissimo, tanto per usare un eufemismo, è stata proprio la cantante nel ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : nozze dopo la separazione? Lo scoop : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: dopo la separazione matrimonio in arrivo? Lo scoop Ormai è ufficiale: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, infatti, la cantante ha detto chiaramente di non stare più insieme al suo compagno e di aver lasciato da diversi mesi la casa […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: nozze dopo la separazione? Lo scoop proviene ...

Gigi D’Alessio - la reazione dopo le dure parole di Anna Tatangelo : Malgrado negli ultimi tempi si parlasse di un lento ma graduale riavvicinamento tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ora le distanze tra i due sembrano essersi fatte nuovamente considerevoli. Tutto è nato dall’intervista rilasciata dalla cantante a Vanity Fair, intervista nella quale chiarisce i motivi per cui la storia con Gigi è da considerarsi chiusa. Ma si tratta di dichiarazioni risalenti a due mesi e mezzo fa diffuse solo di ...

La figlia di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo : prima l’attacco social e poi le scuse : Ilaria D’Alessio sui social ha attaccato Anna Tatangelo per poi fare dietrofront motivando la sua uscita come la reazione di una figlia innamorata E’ finita tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. A confermarlo una volta per tutte è stata l’interprete di “Ragazza di periferia” che dalle pagine di Vanity Fair ha raccontato come, dopo tredici lunghi anni d’amore, ci si possa allontanare. Le dichiarazioni ...

“Ecco che donna è”. Tutti contro Lady Tata. La saga tra Anna Tatangelo e i figli di Gigi D’Alessio non ha fine. Dopo lo sfogo di Ilaria - arrivano le parole di Claudio : “Mio padre non lo merita” : Da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati è caduta un ombra di mistero sulla fine di quella che pareva essere una relazione molto solida, anche dal punto di vista professionale. In particolare la cantante di Sora non si era mai pronunciata in merito, poi ha deciso di farlo e apriti cielo, le sono piovuto addossi strali da ogni parte. Anna ha detto poche parole, ha dato le sue motivazioni. Un rapporto che per lei era ...

Arrivano le scuse dei figli di Gigi D’Alessio per Anna Tatangelo dopo gli attacchi social : Le scuse dei figli di Gigi D'Alessio per Anna Tatangelo sono arrivate come ci si attendeva. dopo lo sfogo social di Ilaria D'Alessio, è suo fratello Claudio a prendere la parola, andando a scusarsi con l'artista di Sora ma anche prendendo le difese di sua sorella, che avrebbe parlato spinta dall'amore profondo per suo padre. Le dichiarazioni di Anna Tatangelo rese a Vanity Fair avrebbero quindi scatenato l'ira di Ilaria, soprattutto per le ...