Anna Frank | la Procura chiede due turni a porte chiuse per la Lazio

'Laziale non mangia maiale' con una svastica. Dopo Anna Frank con la maglia della roma - ancora un insulto : ancora antisemitismo collegato al calcio nella capitale, in particolare a roma nord. Una scritta 'Laziale non mangia maiale' accompagnata da una svastica è infatti da poco comparsa nel quartiere Fleming, in particolare a via Flaminia angolo via città di Cascia.Quello del Fleming è solo uno dei tanti casi di insulti dai contorni antisemiti di cui si stanno rendendo protagoniste le due tifoserie della capitale negli ultimi ...

Senza "Memoria" Solo una multa per le figurine di Anna Frank : C esare Mastrocola è il presidente del Tribunale federale della federcalcio. Ha impiegato, insieme con i componenti del collegio, mesi tre per prendere una storica decisione: multare la Lazio di ...

Senza Memoria Solo una multa per le figurine di Anna Frank : C esare Mastrocola è il presidente del Tribunale federale della federcalcio. Ha impiegato, insieme con i componenti del collegio, mesi tre per prendere una storica decisione: multare la Lazio di 50mila euro per gli adesivi di Anna Frank, con indosso la maglietta della Roma, che una squadraccia di quindici ultras aveva appiccicato alle sedioline dello stadio Olimpico, in curva Sud. Il fatto era avvenuto il ventidue ottobre scorso, i lavori, le ...

Anna Frank non vale una squalifica : il calcio sceglie di dimenticare : Solo una multa alla Lazio per gli adesivi antisemiti in curva, la procura ricorre A due giorni dalla Giornata della Memoria, con un tempismo singolare, il ponziopilatesco microcosmo del calcio ...

Lazio - 50mila euro di multa per gli adesivi antisemiti su Anna Frank : Lazio, 50mila euro di multa per gli adesivi antisemiti su Anna Frank Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio – Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha sanzionato la Lazio con un’ammenda di 50mila euro. La sanzione è in ordine a quanto accaduto in occasione del match casalingo con il Cagliari valevole per il ...

Caso Anna Frank - 50 mila euro di multa alla Lazio. Niente porte chiuse. La Procura Figc fa ricorso : Cinquantamila euro di multa alla Lazio per insulti antisemiti: è questa -secondo quanto apprende l'Ansa- la decisione del Tribunale della Figc, in merito alla vicenda degli adesivi con l'immagine di ...

Nessuna aggravante per l'oltraggio ad Anna Frank - mini-multa alla Ss Lazio : Cinquantamila euro di multa alla Lazio per insulti antisemiti: è questa la decisione del Tribunale della Figc, in merito alla vicenda degli adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma affissi in curva sud dagli ultras biancocelesti.Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro aveva chiesto oltre alla multa, anche 2 turni a porte chiuse per la Lazio, ma il tribunale ha accolto solo in parte la richiesta della procura, ...