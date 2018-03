Animali | il Wwf | “Un’aquila di Bonelli torna finalmente a volare nei cieli di Sicilia”

Clima - l’allarme del Wwf : “A rischio la metà delle specie Animali nel Mediterraneo e in Amazzonia” : Il mondo perderà la metà delle specie animali e vegetali che oggi lo popolano se non si ridurranno le emissioni di CO2. La fauna e la flora di paradisi naturali come le isole Galapagos e l’Amazzonia, ma anche il Mediterraneo rischiano l’estinzione entro la fine del secolo. È l’allarme lanciato dal Wwf, che ha condotto uno studio sul Clima assieme ad esperti dell’Università dell’East Anglia e della James Cook University. I ...

Animali : liberati nella riserva Wwf Valpredina oltre 100 uccelli feriti : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - oltre cento uccelli passeriformi, tre gheppi, due poiane e un allocco sono stati liberati all'interno della riserva naturale Wwf Valpredina, in provincia di Bergamo, dal personale del Centro recupero Animali selvatici (Cras) che ha sede nella riserva in collaborazione c

Animali - il Wwf : “Dal rapporto grandi carnivori di Trento - luci e ombre sull’orso” : È uscito ieri il rapporto grandi carnivori della Provincia di Trento, in collaborazione con il MUSE. Come ogni anno, il rapporto sintetizza lo stato di salute di orso,lupo e lince nelle Alpi centrali, grazie ai dati raccolti con fototrappole, osservazioni dirette, valutazioni dei danni e analisi genetiche. Per quanto riguarda l’orso bruno, la stima della popolazione complessiva, esclusi i cuccioli, rimane stabile nel 2017 con un intervallo tra i ...

San Valentino - l’allarme del Wwf : “Cambiamento del clima ostacola l’amore fra gli Animali” : I danni del cambiamento climatico alla natura ormai sono noti. Ma se ne aggiunge un altro ancora poco noto. Alla vigilia di San Valentino, il Wwf racconta gli amori fra gli animali resi ‘impossibili’ o più difficili dal cambiamento climatico. In Antartide, da anni i pinguini imperatore non riescono più a trovare luoghi sicuri in cui riprodursi e nidificare, perché l’aumento delle temperature rende i ghiacci instabili, mettendo ...