Angelica Corporandi | «Aiuto i detenuti per ricordare mio marito | l’avvocato Musy»

(Di giovedì 22 marzo 2018) Sei anni fa, suo, Alberto, avvocato e professore universitario, veniva aggredito: ferito con colpi di pistola sotto la sua casa di via Barbaroux, a Torino, da un uomo con il volto coperto da un casco, morì dopo 19 mesi di coma.D’Auvare rimase vedova, con quattro figlie piccole, da crescere sola. Per l’omicidio delè stato condannato all’ergastolo Francesco Furchì, che sarebbe stato mosso da «un sentimento di vendetta sorto e cresciuto per accumulo», legato a questioni di affari e di politica. «Mi sembrava incredibile che tutta la forza travolgente di miofosse stata così brutalmente dissipata. Avevo avuto una grande fortuna a conoscerlo e a sposarlo: a casa nostra era uno spasso, si respirava ottimismo fattivo. E non poteva finire così, non dovevo permetterlo», ci spiega. Così, nel 2014, istituisce il Fondo Alberto e: ...