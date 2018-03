Andrea Tramacere a The Voice 2018 tra Peppino di Capri e Michael Jackson nel team J-Ax

optimaitalia

: #TVOI #AndreaTramacere a @THEVOICE_Italy tra Peppino di Capri e Michael Jackson nel team @jaxofficial: video della… - OptiMagazine : #TVOI #AndreaTramacere a @THEVOICE_Italy tra Peppino di Capri e Michael Jackson nel team @jaxofficial: video della… - ThankYouIdol_ : RT @michvrose: Andrea Tramacere nuova crush, ciao. E ha una voce che spacca. #TheVoice - SeeLallero : Andrea Tramacere è anche comparso a Big Show (Italia 1) #TVOI -

(Di giovedì 22 marzo 2018) La voce esile ma curiosa dia Theha conquistato 4 sì da parte dai coach con la sua Blind Audition, secondo ad esibirsi nella prima puntata della nuova edizione del talent della voce, che ha debuttato il 22 marzo su Rai2.Appena ventenne, questo giovane studente di Rovigo ha coltivato la passione per la musica sin da giovanissimo, incoraggiato dai genitori. La sua vocazione lo porta a dichiarare di essere un single convinto, perché "un fidanzamento richiede un impegno che non potrei permettermi volendo seguire la mia passione".ha presentato sul palco di Theuna sua versione di Cake By The Ocean dei DNCE, hit estiva del 2015, spingendo tutti i giudici a girarsi anche prima del ritornello.Tutti affascinati dal timbro acerbo di questo giovane interprete, i coach si sono proposti in 4 per seguirlo: per Al Bano è un "piccolo...