Andrea Butturini canta gli Afterhours e conquista 4 sì con Dentro Marylin | video dalla 1ª

: Andrea Butturini a #TVOI a.k.a. il disagio di vedere gente dei miei anni di liceo in TV ?? - CaraCamilla_ : Andrea Butturini a #TVOI a.k.a. il disagio di vedere gente dei miei anni di liceo in TV ?? - OptiMagazine : #AndreaButturini #TVOI canta gli @weareafterhours e conquista 4 sì con Dentro Marylin: video dalla 1ª Blind… - ANDREAESCIT : Omg ma io Andrea Butturini lo conosco aiut è fidanzato con una ragazza del mio paese STO MALEEE #TVOI -

(Di giovedì 22 marzo 2018)glii giudici di The Voice of Italy. Il giovane ha presentato una sua versione di, in una resa piano e voce, andando a convincere tutti i protagonisti di questa nuova edizione del talent di Rai2.Conteso tra tutti e quattro, l'aspirante concorrente ha dichiarato di essere bresciano, quindi della patria di Francesco Renga. Cristina Scabbia non ha però voluto cedere all'ovvio e ha rilanciato con forti motivazioni, tanto cheha scelto di entrare nel team dell'artista dei Lacuna Coil.Come segno di appartenenza alla sua nuova squadra,è stato omaggiato con un simbolo comune a tutti i componenti del suo team, tanto che l'artista si è addirittura commossa per il primo concorrente del suo team della nuova edizione del talent condotto da Costantino Della Gherardesca.in elaborazione