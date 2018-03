Anas : in Lombardia e Campania 3 progetti approvati dal Cipe per 493 mln (2) : (AdnKronos) – Sempre in Lombardia è stato approvato anche il progetto definitivo sulla strada statale 38 ‘dello Stelvio’ delle tratte comprese tra gli svincoli di Bianzone e La Ganda e tra gli svincoli La Ganda e Campone in Tirano, in provincia di Sondrio, per l’Accessibilità Valtellina, Lotto 4 ‘ Nodo di Tirano. Nell’approvazione del Cipe rientrano anche le necessarie varianti alla localizzazione degli ...

Anas : in Lombardia e Campania 3 progetti approvati dal Cipe per 493 mln (3) : (AdnKronos) – In Campania il Cipe ha dato il via libera al progetto preliminare per il conferimento di caratteristiche autostradali al raccordo Salerno-Avellino compreso l’adeguamento delle statali 7 e 7bis, fino allo svincolo di Avellino Est dell’A16, relativamente al primo stralcio da Mercato San Severino allo svincolo di Fratte.Il tratto interessato dall’intervento ha uno sviluppo complessivo di circa 9,4 km e una ...

