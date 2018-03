Alzheimer Le persone anziane che soffrono di sonnolenza diurna sono più a rischio

Alzheimer - Pfizer abbandona la ricerca : “E’ una cosa totalmente assurda - non si può togliere la speranza alle persone” : La Presidente di Alzheimer Italia, Gabriella Salvini Porro, è intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli, sottolineando come: “E’ una cosa talmente assurda che una azienda così grande e importante come la Pfizer rinunci a finanziare la ricerca, solo attraverso la ricerca è possibile ottenere risultati. Non si deve fare perché non si può togliere la speranza alle ...