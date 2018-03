Alto Adige | valanga travolge gruppo di alpinisti | due morti e un ferito grave

Meteo Alto Adige : è primavera ma le temperature sono sotto zero : In Alto Adige stamattina solo due delle 84 stazioni Meteorologiche della Provincia autonoma di Bolzano hanno registrato temperature sopra lo zero (Bolzano e Salorno). La colonnina di mercurio ha raggiunto -17°C a San Giacomo in val di Vizze, -16°C a Riva di Tures e -15°C a Predoi e San Vito di Braies. L'articolo Meteo Alto Adige: è primavera ma le temperature sono sotto zero sembra essere il primo su Meteo Web.

Turismo in Alto Adige : la regione paradiso delle due ruote : L’inimitabile diversità e bellezza dei paesaggi ed il clima favorevole rendono l’Alto Adige un posto unico da vivere e da esplorare in sella alle due ruote. “BookingAltoAdige“, la piattaforma di prenotazione dell‘Unione degli Albergatori e dei Pubblici Esercenti (HGV), presenta numerose offerte dedicate a tutti gli appassionati della bicicletta. Il cicloTurismo in Alto Adige è esploso: quasi nessun altro settore ha registrato un incremento ...

Altro che Burian - persino in Alto Adige fa freddo solo in montagna : a Trento e Bolzano +8°C anche stamattina : Vento forte e freddo in montagna oggi in Alto Adige: ai 3.400 metri dell’anticima di Cima Libera in Val Ridanna, le raffiche hanno raggiunto gli 80 km/h, e si è registrata una minima di -25°C. Rilevati -24°C in Val Senales e sulle montagne sopra Solda. In Trentino ai 3.015 metri di Cima Presena nella notte la colonnina di mercurio è scesa fino a -19°C. A Trento, Bolzano, Rovereto e Merano il sole splende e la temperatura si è di circa ...

Radar Meteo Trentino-Alto Adige : Radar Meteo Trentino – Alto Adige per conoscere la situazione Meteo e i fenomeni in atto nella regione del Trentino e del Sudtirol

Alto Adige - trovato morto sciatore disperso : era il figlio del sindaco di Corvara : Andreas Rottonara, 22 anni, e figlio di Robert, sindaco di Corvara in Badia, era scomparso ieri quando era salito ad alta quota per sciare. Il corpo senza vita è stato trovato questa notte sotto una valanga.Continua a leggere

Turismo : Federalberghi - Veneto - Trentino Alto Adige e Fvg unite nel patto Dolomiti : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) - Il Veneto assieme al Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano daranno vita al più grande comprensorio sciistico del mondo. Ne sono convinti i presidenti delle rispettive Federalberghi, che ieri si sono riuniti a Roma per costituire un gruppo d

Una Hyundai ix35 Fuel Cell per la Polizia Stradale del Trentino-Alto Adige : Una Hyundai ix35 Fuel Cell entra a far parte del parco mezzi in uso al Compartimento Polizia Stradale per il Trentino–Alto Adige e Belluno. Il SUV elettrico alimentato a idrogeno, appositamente...

Valanghe Alto Adige : pericolo in aumento - “marcato grado 3” : Sulle montagne dell’Alto Adige, con le attese precipitazioni, il pericolo Valanghe aumenta a “MARCATO grado 3”: lo rende noto il bollettino emesso dalla Provincia di Bolzano. “Il problema principale è dato dagli accumuli eolici diffusi su tutte le esposizioni che per la scarsa visibilità sono difficilmente riconoscibili ed evitabili. Dalle zone di maggior accumulo da vento e dalla base delle rocce sono probabili distacchi ...

I 10 migliori Campeggi per Camper del 2018 : vince il Family Wellness Camping al Sole di Ledro in Trentino-Alto Adige : Assegnati i Certificati di Eccellenza KoobCamp 2018 ai 10 migliori Campeggi per Camper del 2018: il Family Wellness Camping al Sole di Ledro (TN), in Trentino-Alto Adige, è stato scelto dai Camperisti come la migliore struttura italiana per le vacanze in Camper. Introdotto con la terza edizione dei Certificati di Eccellenza del network turistico KoobCamp, grazie alla collaborazione con il sito specializzato CamperOnLine, il premio dedicato ai ...

Elezioni - in Alto Adige Boschi salvata dalla Svp : il Pd prende il 10% in meno di 5 anni fa e in provincia è solo il quarto partito : Ha preso i voti, ha ringraziato e se n’è andata. Maria Elena Boschi ha salutato Bolzano e gli Altoatesini appena erano chiari i risultati delle Elezioni: è salita in macchina direzione Roma, con la promessa di tornare presto. Il collegio bunker della Bassa Atesina ha fatto il suo dovere e Boschi avrà la sua poltrona alla Camera, eletta con il 41,2%. Ma anche l’Alto Adige non è stata immune al crollo dei democratici: nello stesso collegio cinque ...

Neve e freddo lasciano il Trentino Alto Adige - il sole fa capolino : Il freddo e la Neve lasciano il Trentino Alto Adige: oggi su tutta la regione il cielo è nuvoloso ma ci sono zone dove i raggi di sole tornano protagonisti. A fondovalle, da Bolzano e Trento, da Merano a Vipiteno dove due giorni fa si registravano valori sotto zero, oggi la colonnina di mercurio è risalita a +3°C. Nel corso di questa stagione a Bolzano si sono registrare 10 nevicate, 3 a Trento. Permane la chiusura invernale per i passi Stelvio, ...