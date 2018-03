Alto Adige | valanga travolge alpinisti sul Gran Zebrù | due morti | ferita una donna

Valanga in Alto Adige : due alpinisti muoiono sul Gran Zebrù : Tragedia in Alto Adige: due alpinisti sono stati travolti da una Valanga e sono morti sul Gran Zebrù, una vetta molto famosa nella zona dell’Ortles, in Val Venosta. L’incidente si è verificato a circa 3.200 metri all’altezza del passo della Bottiglia La slavina ha travolto anche una terza giovane donna elitrasportata all’ospedale di Trento. Sulle montagne dell’Alto Adige in questi giorni il pericolo di valanghe è ...

Alto Adige - valanga travolge gruppo di alpinisti : due morti e un ferito grave : Tragedia in Alto Adige dove una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti, il bilancio è di due morti e un ferito grave. Il blocco nevoso si è staccato a 3200 metri di quota sul Gran Zebrù, nei ...

Meteo Alto Adige : è primavera ma le temperature sono sotto zero : In Alto Adige stamattina solo due delle 84 stazioni Meteorologiche della Provincia autonoma di Bolzano hanno registrato temperature sopra lo zero (Bolzano e Salorno). La colonnina di mercurio ha raggiunto -17°C a San Giacomo in val di Vizze, -16°C a Riva di Tures e -15°C a Predoi e San Vito di Braies. L'articolo Meteo Alto Adige: è primavera ma le temperature sono sotto zero sembra essere il primo su Meteo Web.

Turismo in Alto Adige : la regione paradiso delle due ruote : L’inimitabile diversità e bellezza dei paesaggi ed il clima favorevole rendono l’Alto Adige un posto unico da vivere e da esplorare in sella alle due ruote. “BookingAltoAdige“, la piattaforma di prenotazione dell‘Unione degli Albergatori e dei Pubblici Esercenti (HGV), presenta numerose offerte dedicate a tutti gli appassionati della bicicletta. Il cicloTurismo in Alto Adige è esploso: quasi nessun altro settore ha registrato un incremento ...

Altro che Burian - persino in Alto Adige fa freddo solo in montagna : a Trento e Bolzano +8°C anche stamattina : Vento forte e freddo in montagna oggi in Alto Adige: ai 3.400 metri dell’anticima di Cima Libera in Val Ridanna, le raffiche hanno raggiunto gli 80 km/h, e si è registrata una minima di -25°C. Rilevati -24°C in Val Senales e sulle montagne sopra Solda. In Trentino ai 3.015 metri di Cima Presena nella notte la colonnina di mercurio è scesa fino a -19°C. A Trento, Bolzano, Rovereto e Merano il sole splende e la temperatura si è di circa ...

Alto Adige - trovato morto sciatore disperso : era il figlio del sindaco di Corvara : Andreas Rottonara, 22 anni, e figlio di Robert, sindaco di Corvara in Badia, era scomparso ieri quando era salito ad alta quota per sciare. Il corpo senza vita è stato trovato questa notte sotto una valanga.Continua a leggere

Alto Adige - ritrovato il corpo dello sciatore 20enne disperso in val Badia : è il figlio del sindaco di Corvara : Uno sciatore di 20 anni è morto travolto da una valanga durante un fuoripista in Val Badia, sulle Dolomiti. Andreas Rottonara, figlio del sindaco di Corvara in Badia, era salito in quota mercoledì pomeriggio con un impianto ma in serata non aveva fatto ritorno a valle. Subito sono scattate le ricerche: dopo diverse ore, la salma è stata individuata sotto una valanga e recuperata dai soccorritori. L’incidente si è verificato a Corvara, in ...

Turismo : Federalberghi - Veneto - Trentino Alto Adige e Fvg unite nel patto Dolomiti : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) - Il Veneto assieme al Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano daranno vita al più grande comprensorio sciistico del mondo. Ne sono convinti i presidenti delle rispettive Federalberghi, che ieri si sono riuniti a Roma per costituire un gruppo d

