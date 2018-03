Alta velocità | Trenitalia mette nel mirino la Francia

No all'esposto contro l'Alta velocità in paese : Non ci sarebbero neanche danno erariale o gravi violazioni di legge che inducano a rivolgersi alla Corte dei conti, ma l'ente ha già comunque chiesto altri documenti al ministero dell'Economia per ...

Elezioni : Berlusconi - ho inventato io treno ad Alta velocità : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Il treno ad alta velocità l’ho inventato io, l’ho progettato, l’ho sostenuto quando mettevano in galera i dirigenti delle imprese perchè facevano cambiare di posto ad un torrente. Io sono l’inventore nel ’94 del collegamento ad alta velcità che deve andare da Torino alla Sicilia. L’hanno bloccato e lo continueremo”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ...

Maltempo - RFI : garantito il 100% dell'offerta dei treni ad Alta velocità : Il Maltempo continua a fare danni, anche se questa volta a colpire è stato soprattutto il ghiaccio. A causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni, RFI fa sapere ...

I delegati dell'APN e i membri della CCPPC di Hong Kong si recano alle due sessioni a bordo del treno ad Alta velocità : ... la linea ferroviaria non soltanto favorirà gli spostamenti fra Hong Kong e l'entroterra, ma promuoverà anche gli scambi sociali e culturali con quest'ultimo, e lo sviluppo dell'economia di Hong Kong.

Ancora cancellazione di treni 38 stop sulla linea Alta velocità Le scuse : "Investiremo 100 milioni" : Continuano i disagi per il maltempo sulla rete ferroviaria italiana. Sono 38 i treni ad alta velocità cancellati da trenitalia per oggi in seguito al piano di emergenza predisposto dal gruppo delle Ferrovie dello Stato. Stando a quanto riferito dal sito ufficiale, gran parte dei convogli soppressi sarebbero dovuti partire da Milano Centrale, Napoli e Roma Termini. Per la giornata di oggi trenitalia garantisce l'80% dei treni ad alta velocità, ...

Maltempo - Trenitalia e Ferrovie : “Domani garantito l’80% delle corse di Alta velocità” : garantito per domani l’80% delle corse Alta velocità sulla direttrice Napoli-Roma-Milano e il 70% delle corse regionali del Lazio. Lo rende noto Rfi, “alla luce del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile”, secondo cui “permane lo stato di emergenza grave per gelo nell’area e nel nodo ferroviario di Roma“. In particolare, si legge in una nota, “per la giornata di domani sarà garantito ...

Rfi : «Mercoledì garantito l’80% dei treni Alta Velocità» L’Ad Gentile : «Servono 150 scaldiglie. Costo? 100 milioni» : Mercoledì garantito l’80 per cento dei convogli ad Alta Velocità. L’Authority dei trasporti minaccia sanzioni

Il maltempo arriva a Napoli : disagi e scuole chiuse anche domani. A Roma i treni ad Alta velocità deviati su Tiburtina : Roma - Il giorno dopo la grande paralisi di Roma , i disagi legati al maltempo non si sono del tutto risolti, ma ora è il Sud a dover fare i conti con la coltre bianca: Napoli fa i conti con disagi al ...

Roma. Tutti i treni Alta velocità fermeranno a Tiburtina : Per via del persistere dell’emergenza maltempo, per la giornata di oggi martedì 27 febbraio Tutti i treni alta velocità in

Allerta meteo Burian : a Roma domani garantito l’80% dei treni ad Alta Velocità : A causa del persistere dell’emergenza Maltempo, per la giornata di domani tutti i treni Alta velocita’ in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina. Lo rende noto rete ferroviaria italiana “In linea con il livello di emergenza previsto dai Piani neve e gelo – si legge in una nota – sara’ garantito l’80% dei treni Alta velocita’ e il 50% dei treni del trasporto regionale nel ...

Mercitalia - progetto per trasporto LTL e piccoli pacchi ad Alta Velocita con ETR 500 : Anche un ETR 500 a "Mercitalia Rail" per il trasporto ad Alta Velocità del cosiddetto "collettame"? Conosciuto come LTL , Less than Truck Load, , è quella tipologia di spedizione avente partite di ...

Alta velocità - sulla Roma-Napoli traffico treni rallentato per tre ore : Da circa tre ore traffico ferroviario rallentato ferroviario sulla linea AV Roma- Napoli, in direzione Napoli, per un guasto agli impianti di circolazione all'altezza di Roma. Al momento si segnalano ...

Maltempo : rami sulla linea elettrica dell’Alta velocità - treni Firenze-Bologna dirottati su Prato : A causa di rami caduti per il Maltempo sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, un treno proveniente da Bologna nel pomeriggio è rimasto fermo per circa due ore vicino all’imbocco della galleria di Firenze Castello. Per oltre 90 minuti i treni della linea Av Bologna-Firenze sono stati dirottati sulla direttrice di Prato. L'articolo Maltempo: rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, treni Firenze-Bologna dirottati su ...