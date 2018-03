Allerta Meteo | Venerdì 23 Marzo il picco del freddo al Sud | ancora maltempo | neve a quote

Allerta Meteo - Venerdì 23 Marzo scuole chiuse anche a Cava de’ Tirreni : scuole chiuse domani a Cava de’ Tirreni (Salerno): lo ha deciso il sindaco facente funzioni, Enrico Polichetti, in considerazione delle previsioni Meteo che indicano una drastica riduzione delle temperature in nottata, con possibilita’ di gelate e nevicate al di sopra dei 300-400 metri. L'articolo Allerta Meteo, Venerdì 23 Marzo scuole chiuse anche a Cava de’ Tirreni sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Basilicata : scuole chiuse a Matera domani 23 Marzo : A causa “della persistente nevicata che sta interessando il territorio comunale e soprattutto i comuni della provincia“, il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdi’ 23 Marzo”. La stessa decisione è stata presa anche dal sindaco di Potenza e dai primi cittadini di numerosi Comuni della Basilicata, dove sta nevicando con ...

Allerta Meteo prorogata in Campania : dalle 22 neve anche su zone collinari : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di avverse condizioni meteo fino alle 10 di domani mattina. In particolare, dalle 22 si prevedono precipitazioni prevalentemente...

Maltemp - NEVE forte in Campania fino a bassa quota : prorogata l’Allerta meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di avverse condizioni meteo fino alle 10 di domani mattina. In particolare, dalle 22 si prevedono precipitazioni prevalentemente nevose anche ad altezze inferiori ai 300 metri, soprattutto sul settore interno. La Protezione civile della Campania raccomanda alle autorità competenti “di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni ...

Allerta Meteo Molise : ancora freddo e nevicate fino a domani : Maltempo e giornate invernali anche in Molise, con temperature al di sotto della media stagionale e leggere nevicate, soprattutto in quota. Oggi scuole chiuse a Campobasso e in alcuni comuni della provincia. Questa situazione persisterà anche domani 23 marzo. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale indica possibili nevicate anche in collina con attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata. Le temperatura saranno stazionarie, i ...

P.civile - Allerta Meteo gialla su Puglia : ANSA, - BARI, 22 MAR - allerta gialla per le avverse condizioni meteo sulla Puglia dalle 13 di oggi per le successive 30 ore diramato dalla Protezione civile regionale per rischio idrogeologico per ...

Allerta Meteo Puglia : temporali - vento e neve su tutta la regione : Allerta gialla per le avverse condizioni meteo sulla Puglia dalle 13 di oggi per le successive 30 ore diramato dalla Protezione civile regionale per rischio idrogeologico per temporali, vento e neve su tutta la regione. Si prevedono precipitazioni da sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centrosettentrionale, e da isolate a sparse sul resto del territorio. Nevicate al di sopra dei 4-600metri con apporti al suolo da deboli ...

Giornata Mondiale della Meteorologia : quanto ne sai dell’Allerta meteo? : Consorzio LaMMA, Servizio comunale di Protezione Civile di Sesto Fiorentino, Centro Commerciale Coop Centro*Sesto e Sezione Soci Coop Sesto Fiorentino – Calenzano, insieme per una iniziativa dedicata al meteo in occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia, il 23 marzo. Dalle previsioni all’Allerta Meteo: mostra espositiva per capire meglio questo tema di stretta attualità e breve conferenza di presentazione per poi passare ...

Meteo - Allerta maltempo : nubifragi e neve al Sud : Italia meridionale nella morsa del maltempo: piove ancora tra Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia ionica. Le previsioni non miglioreranno nel weekend delle Palme.Continua a leggere

MALTEMPO - TEMPORALI E NEVE IN ARRIVO/ Previsioni meteo - Protezione Civile : confermata l'Allerta al Centro-Sud : MALTEMPO, TEMPORALI e NEVE in ARRIVO. Previsioni meteo, Protezione Civile: piogge al Sud. Nevicate in Sicilia e Calabria. Le ultime notizie in vista del weekend(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Allerta Meteo Molise : scuole chiuse domani 22 marzo a Campobasso : Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, ha ordinato, domani, la chiusura delle scuole per domani in occasioni dell’Allerta meteo che prevede nevicate sulla città’, a partire dalle prossime ore. La sala operativa della società che gestisce il servizio di sgombero neve nel capoluogo restera’ aperta per tutta la notte. Lezioni sospese anche a Cercemaggiore e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso. L'articolo ...