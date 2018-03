Allerta meteo Molise | ancora freddo e nevicate fino a domani

P.civile - Allerta meteo gialla su Puglia : ANSA, - BARI, 22 MAR - allerta gialla per le avverse condizioni meteo sulla Puglia dalle 13 di oggi per le successive 30 ore diramato dalla Protezione civile regionale per rischio idrogeologico per ...

Allerta meteo Puglia : temporali - vento e neve su tutta la regione : Allerta gialla per le avverse condizioni meteo sulla Puglia dalle 13 di oggi per le successive 30 ore diramato dalla Protezione civile regionale per rischio idrogeologico per temporali, vento e neve su tutta la regione. Si prevedono precipitazioni da sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centrosettentrionale, e da isolate a sparse sul resto del territorio. Nevicate al di sopra dei 4-600metri con apporti al suolo da deboli ...

Giornata Mondiale della Meteorologia : quanto ne sai dell’Allerta meteo? : Consorzio LaMMA, Servizio comunale di Protezione Civile di Sesto Fiorentino, Centro Commerciale Coop Centro*Sesto e Sezione Soci Coop Sesto Fiorentino – Calenzano, insieme per una iniziativa dedicata al meteo in occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia, il 23 marzo. Dalle previsioni all’Allerta Meteo: mostra espositiva per capire meglio questo tema di stretta attualità e breve conferenza di presentazione per poi passare ...

Meteo - Allerta maltempo : nubifragi e neve al Sud : Italia meridionale nella morsa del maltempo: piove ancora tra Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia ionica. Le previsioni non miglioreranno nel weekend delle Palme.Continua a leggere

MALTEMPO - TEMPORALI E NEVE IN ARRIVO/ Previsioni meteo - Protezione Civile : confermata l'Allerta al Centro-Sud : MALTEMPO, TEMPORALI e NEVE in ARRIVO. Previsioni meteo, Protezione Civile: piogge al Sud. Nevicate in Sicilia e Calabria. Le ultime notizie in vista del weekend(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Allerta meteo Molise : scuole chiuse domani 22 marzo a Campobasso : Il sindaco di Campobasso, Antonio Battista, ha ordinato, domani, la chiusura delle scuole per domani in occasioni dell’Allerta meteo che prevede nevicate sulla città’, a partire dalle prossime ore. La sala operativa della società che gestisce il servizio di sgombero neve nel capoluogo restera’ aperta per tutta la notte. Lezioni sospese anche a Cercemaggiore e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso. L'articolo ...

Allerta meteo Abruzzo : in arrivo possibili nuove nevicate : Dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, su regioni centrali e Abruzzo. Dal primo mattino di domani, giovedi’ 22, e per le successive 24-30 ore, previste nevicate al di sopra di 200-400 metri sull’Abruzzo, con apporti al suolo moderati. Lo rende noto il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile che comunica ...

Allerta meteo Sardegna : in arrivo pioggia - freddo e neve in montagna : freddo e pioggia, il Maltempo non vuol abbandonare la Sardegna. La Protezione civile regionale ha prolungato fino a domani l’Allerta meteo: “criticita’ ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico fino alle ore 14 del 22 marzo e, a partire dalle ore 18 del 21 e sino alle ore 14 del 22 ordinaria per rischio idraulico, localizzato nei bacini di Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso”. “Un ampio ...

Allerta meteo Sicilia : ancora codice giallo per le prossime 24/30 ore : Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato la prosecuzione di avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte della Sicilia. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Palermo, secondo cui, in particolare, “fino alle prossime 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti di ...

Maltempo - nuova Allerta meteo della protezione civile per tutto il Centro/Sud : forti temporali - tanta neve e venti impetuosi : allerta meteo – Una vasta saccatura di origine atlantica continua a determinare condizioni di instabilità sul nostro Paese, unitamente ad aria più fredda proveniente dal nord-Europa, apportando da stasera nuove precipitazioni che si intensificheranno su tutto il meridione, assumendo carattere nevoso fino a quota collinare, accompagnate da un generale rinforzo dei venti nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta meteo Molise : ancora neve e vento forte per domani 22 marzo : La Protezione civile regionale conferma anche per domani 22 marzo la fase di criticita’ ‘gialla’ per neve sul Molise centrale e occidentale, ‘arancione’ sulla costa per quanto riguarda le condizioni del mare. Il bollettino meteo emesso oggi indica precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi deboli o localmente moderati. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso ...