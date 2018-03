Alle 18 in fuga dalla legge con la diretta dedicata ad A Way Out

eurogamer

: Vigili del fuoco addolorati, vicini alle famiglie dei due colleghi che stasera hanno perso la vita per un’esplosion… - emergenzavvf : Vigili del fuoco addolorati, vicini alle famiglie dei due colleghi che stasera hanno perso la vita per un’esplosion… - ComeunT : RT @5bc32772e3fb467: Un pensiero affettuoso a Giorgio e Dario e alle loro famiglie. I due pompieri deceduti ieri a Catania nell'esplosione… - marobe997 : RT @5bc32772e3fb467: Un pensiero affettuoso a Giorgio e Dario e alle loro famiglie. I due pompieri deceduti ieri a Catania nell'esplosione… -

(Di giovedì 22 marzo 2018)molto succosa quella prevista per questa sera, molto succosa perché si concentra su un'uscita imminente davvero molto interessante: l'action co-op A Way Out.Per chi non avesse mai sentito parlare di questo gioco, A Way Out è l'ultima fatica del creatore di Brothers: A Tale of Two Sons, Josef Fares, e ultimo arrivato nell'etichetta EA Originals. Il gioco racconta le vicende di Vincent e Leo, due uomini che per motivazioni diverse uniscono le forze per evadere di prigione. Il progetto è molto particolare perché giocabile solamente in co-op a due giocatori offline oppure online. In questo senso è lodevole l'iniziativa organizzata dal team di Hazelight e da EA: basta una sola del titolo per giocare online con un amico.Read more…