Allah | 14 anni | ha affrontato il mare per curarsi la leucemia Ai soccorritori diceva

ilfattoquotidiano

: RT @AntiBaizuo: USA: a Riverview (Florida), un 29enne black ha ucciso, sparandole, la 33enne black madre dei suoi figli; poi, ha accoltella… - infinitorenato : RT @AntiBaizuo: USA: a Riverview (Florida), un 29enne black ha ucciso, sparandole, la 33enne black madre dei suoi figli; poi, ha accoltella… - AntiBaizuo : USA: a Riverview (Florida), un 29enne black ha ucciso, sparandole, la 33enne black madre dei suoi figli; poi, ha ac… - massybrazil : @matteosalvinimi MATTEO QUI A GENOVA SABATO UN NIGERIANO DI 33 ANNI E STATO DENUNCIATO X VIOLENZA SESSUALE A UNA RA… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) “Nessuno mette i suoi figli su una barca/ a meno che l’acqua non sia più sicura della terra“, recita la più nota tra le poesie di Warsan Shire. Quello della poetessa keniota è un paradosso: l’acqua non è mai è più sicura della terra, a meno che la terra in questione non sia la Libia o quella di uno dei tanti Paesi del sub-Sahara straziati dalla guerra o ridotti alla disperazione da un dittatore. In questi casi ci sono genitori che trovano persino la forza di imbarcare i propri figli malati su un gommone per mandarli a cercare salvezza in Europa e ragazzi di 22macerati dall’inedia che piuttosto che restare nei lager di Tripoli preferiscono rischiare di affogare, poi poi morire appena sbarcati a Pozzallo. Il crocevia umano delle due storie di disperazione ospitate dai quotidiani negli ultimi giorni si chiama Francesco Piobbichi: era imbarcato nella 42ma ...