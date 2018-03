Aldo Moro | scritta delle Br sul nuovo monumento in via Fani

Roma - nuovo sfregio al monumento di Aldo Moro in via Fani : sulla lapide la scritta BR : Di nuovo sfregiato il monumento ad Aldo Moro in via Fani a Roma. Le iniziali B.R., Brigate Rosse, sono state scritte con della vernice rossa sul monumento. È stata una pattuglia della...

Aldo Moro - imbrattato il monumento di via Fani dedicato agli agenti di scorta : sulla lapide la scritta “Brigate Rosse” : Il monumento dedicato alle vittime via Fani a Roma è stato nuovamente imbrattato. sulla lapide dedicata ai cinque uomini di scorta assassinati nel giorno del rapimento di Aldo Moro, del quale è ricorso il quarantennale pochi giorni fa, nella notte è comparsa la sigla delle Brigate Rosse, scritta con della vernice rossa. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata una pattuglia della stazione dei carabinieri di Monte Mario. Un mese fa la base di ...

Fioroni : Aldo Moro - inquietante oltraggio : Fioroni: Episodio da non sottovalutare – Roma – Giuseppe Fioroni, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Il ripetuto... L'articolo Fioroni: Aldo Moro, inquietante oltraggio proviene da Roma Daily News.

