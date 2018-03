Aldo Moro | imbrattato il monumento in via Fani | scritta BR sulla stele

Una scritta che inneggia le brigate rosse - imbrattata la lapide di Aldo Moro in via Fani : Una scritta, con vernice rossa, che inneggia alle brigate rosse. È stata nuovamente imbrattata la lapide commemorativa di Aldo Moro e la sua scorta in via Fani a Roma. Un mese fa la base di cemento era già stata sfregiata con una svastica disegnata a spray e la scritta «A morte le guardie». ...

Vi racconto mio padre - l’autista di Aldo Moro : I ricordi non stanno mai fermi, diceva Alice. Come nel Paese delle meraviglie, devi andarteli a cercare da solo, acciuffarli tra brandelli di neuroni scomparsi, scoprirli inseguendo racconti e persone che mai avresti incontrato. Di suo padre, per molti anni Giovanni Ricci ha conservato solo due istantanee, entrambe di morte, scattate il 16 marzo 1978. «Quella mattina ero a casa con mia madre. Il telegiornale della Rai stava dando la notizia ...

Quarant’anni dal rapimento : Aldo Moro - un uomo solo - abbandonato al suo destino : La vicenda umana e istituzionale di Aldo Moro si sviluppò in un contesto politico non meno corrotto di quello dei nostri giorni. Trascorsi Quarant’anni dal suo rapimento (16 marzo 1978), parte della verità nascosta dietro ai fatti è ancora avvolta dal mistero. Ma, per avere una più corretta visione d’insieme, a proposito di un […]

Aldo Moro - Il presidente - Rete 4/ Curiosità sul film con Michele Placido (oggi - 18 marzo 2018) : Aldo Moro - Il presidente, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Michele Placido e Donatella Finocchiaro, alla regia Gianluca Maria Tavarelli. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:32:00 GMT)

Aldo Moro - IL PRESIDENTE/ Su Rete 4 il film con Michele Placido (oggi - 18 marzo 2018) : ALDO MORO - Il PRESIDENTE, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 marzo 2018. Nel cast: Michele Placido e Donatella Finocchiaro, alla regia Gianluca Maria Tavarelli. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:17:00 GMT)

EX BR BALZERANI : “FARE LA VITTIMA È UN MESTIERE”/ La figlia di Aldo Moro : “Io gratis in giro per l'Italia” : Ex Br BALZERANI: “FARE la VITTIMA è un MESTIERE”. La figlia di Aldo Moro: “Ora basta, lei non può parlare”. Bufera a Firenze per le dichiarazioni dell'ex terrorista. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:22:00 GMT)

Aldo Moro - cosa fanno oggi i terroristi di via Fani? : Aldo Moro, cosa fanno oggi i terroristi di via Fani? Non tutti sono stati arrestati. Continua a leggere L'articolo Aldo Moro, cosa fanno oggi i terroristi di via Fani? proviene da NewsGo.

Aldo Moro - l’ex Br Balzerani : “La figura della vittima è diventata un mestiere”. La figlia : “Adesso basta. Silenzio” : L’avevano invitata accorgendosi solo dopo che quel giorno sarebbe stato il quarantesimo anniversario della strage di via Fani. Ovvio dunque che l’incontro organizzato dal centro sociale Cpa di Firenze con l’ex brigatista Barbara Balzerani abbia suscitato polemiche. Soprattuto in relazione alle frasi utilizzate dall’ex terrorista rossa nel giorno dell’ anniversario del rapimento di Moro. “C’è una figura, la ...

Una corona di fiori per non dimenticare Aldo Moro : Nel quarantesimo #anniversario del rapimento di Aldo #Moro , il presidente #Mattarella si è recato in via Mario Fani per deporre una corona di fiori nello stesso luogo in cui le Brigate rosse, il 16 ...

Aldo MORO/ La democrazia (s)bloccata e la rivincita sulla seconda repubblica : L'assassinio di ALDO MORO ha contribuito a bloccare la nostra democrazia dandole una fisionomia incompiuta. Ma oggi lo statista si è preso una rivincita. VINCENZO TONDI DELLA MURA(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:08:00 GMT)LETTURE/ Violante: la "profezia" di ALDO MORO e la politica di oggiSTRAGI DI BOLOGNA E USTICA/ Il prezzo (salato) del "tradimento" di ALDO MORO, int. a S. Sechi