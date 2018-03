Alcuni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus hanno ampie zone morte nel touchscreen

Samsung Galaxy Note 9 il primo Benchmark : Alcuni piccoli dettagli : Un primo Benchmark su un prototipo di Samsung Galaxy Note 9 svela già un paio di dettagli sul prossimo smartphone top di gamma dell’azienda coreana.E’ vero lo ammettiamo, si tratta di una notizia abbastanza acerba ma potrebbe fare piacere ai più curiosi, quindi abbiamo deciso di pubblicarla.Samsung Galaxy Note 9 individuato in un Benchmark: cosa abbiamo scopertoOggi tramite il Benchmark dedicato ai browser mobili, HTML5 browser test, ...

Dubbi su Huawei P20 : secondo Alcuni inferiore ai top di gamma Samsung : Tra un mese e poco più ci imbatteremo in tutte le qualità di Huawei P20, device che tanti utenti stanno aspettando con una certa trepidazione. Il device, insieme al phablet P20 Plus (di cui è emerso integrerà una batteria molto capiente), sarà alimentato dal processore Kirin 970, lo stesso montato su Huawei Mate 10 Pro e Honor V10. Un SoC di tutto rispetto, ma che pare possa risultare meno performante, almeno sulla carta, rispetto al duo ...

La TWRP è ora disponibile anche per il nuovo Moto Z2 Force. Per la gioia degli amanti del modding, oltre all'ultimo top di gamma di Motorola, sono supportati ufficialmente dalla custom recovery Team Win Recovery Project anche alcune varianti di Samsung Galaxy S4 Mini, Samsung Galaxy A3 (2016) e Samsung Galaxy A5 (2016).

Samsung Galaxy X è ancora un dispositivo avvolto nel mistero ed al momento non è facile prevedere la soluzione scelta dal produttore coreano per stupirci

Vodafone propone ad alcuni suoi clienti l'acquisto di Samsung Galaxy J3 (2017) a soli 79,99 euro: sembra che la promozione sia però riservata solamente a coloro che riceveranno l'SMS da parte dell'operatore, che li invita a recarsi in negozio.

ePRICE lancia oggi una promozione che riguarda vari smartphone Android. Si tratta di un'offerta a tempo disponibile per Samsung Galaxy S8, per uno Xiaomi e per vari smartphone di Huawei fra cui Mate 10 Lite e P8 Lite 2017, nessun top di gamma del brand cinese al momento. Gli sconti così come le tempistiche sono differenti a seconda del dispositivo.

Già nel 2018 il Samsung Galaxy X? Alcuni riferimenti in questo documento : L'ultima trimestrale relativa al Q4 2017 ha lasciato intendere qualcosa di succulento anche per quanto riguarda il Samsung Galaxy X, il primo device flessibile del brand asiatico, di cui tanto si parla, senza però riuscire ad agguantare qualcosa di concreto. Capiamo bene le difficoltà incontrate nel corso di questi mesi dai progettisti al servizio del produttore: non deve essere affatto risultato facile, in fondo si sta pur sempre parlando di ...

Secondo quanto segnalato da Alcuni utenti su Reddit, alcune unità di Samsung Galaxy Note 8 accuserebbero problemi al rivestimento oleofobico del display