Processo Maroni - il pm : 'Favorì l'amante per il viaggio a Tokyo'. Il governatore uscente della Lombardia : 'Accuse ridicole' : ... società interamente pubblica, 'quindi con soldi nostri', viene portata avanti dall'ex governatore - secondo la tesi accusatoria - attraverso Giacomo Ciriello, capo della segreteria politica di ...

Processo Maroni - il pm chiede 2 anni e 6 mesi : "Tentò di accollare a Expo le spese di viaggio per la donna con cui aveva una relazione" : Nel mirino il tour a Tokyo per promuovere l'Esposizione Universale. La procura: "La presenza della donna nella delegazione era dettata esclusivamente dalla...

Al via il processo antitrust sulla fusione tra AT&T e Time Warner : Prende il via oggi a Washington il più grande processo antitrust negli Stati Uniti dagli anni '90. Gli avvocati del Governo americano tenteranno di convincere i giudici che la fusione da 84 miliardi ...

Manchester United ha avviato il processo per creare una squadra femminile professionista : Il Manchester United ha avviato il processo per creare una squadra di calcio femminile professionista. La notizia è stata confermata dal club inglese in una dichiarazione sul suo sito web. Il ...

via al processo per omicidio senza imputati né cadavere : Il corpo della vittima non è mai stato trovato . E i suoi presunti assassini non sono mai stati rintracciati dalle autorità italiane. Un cadavere fantasma e tre indagati in fuga , oggi latitanti ...

Al via processo all'editore Mario Ciancio Sanfilippo : Nel tribunale di Catania, oggi prima udienza. L'editore e direttore del quotidiano La Sicilia è stato rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa - Si sta svolgendo in queste ore, ...

Strage Bologna - via a processo Cavallini : ANSA, - Bologna, 20 MAR - A quasi 38 anni dal più grave attentato italiano del dopoguerra, prende il via un nuovo processo sull'esplosione alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti e 200 ...

Roma - Grillo diserta il processo a Favia - l'ex m5s 'accusatore' : 'Stanno sfuggendo al processo che hanno voluto loro, anche oggi Beppe Grillo non si è presentato in Tribunale mentre io ero a Roma. E ormai certificato che quel che io sostenevo, ovvero che ci fosse ...

Diffamazione - Grillo testimone non si presenta a processo contro Favia : “Legittimo impedimento” : Beppe Grillo non si è presentato all’udienza a Roma che lo vedeva testimone nel processo per Diffamazione contro l’ex consigliere regionale M5s dell’Emilia Romagna Giovanni Favia. L’udienza è stata rinviata al 9 luglio. “Legittimo impedimento per impegni lavorativi”, è stata la comunicazione inviata al tribunale dal garante M5s che si trovava il 18 marzo a Villafranca di Verona per uno spettacolo. Favia, espulso dal ...

Grillo non si presenta all'udienza - slitta processo contro l'ex militante Favia : Tutto rinviato al 9 luglio. Beppe Grillo , chiamato a testimoniare in un processo per diffamazione contro l'ex consigliere regionale M5S dell'Emilia Romagna, Giovanni Favia , non si è presentato in ...

Madre invia all'amante le foto osè della figlia 14enne : a processo : CONEGLIANO - foto osé alla figlia, poi spedite all'amante. Il giudice di Venezia, accogliendo le richieste del pm antimafia Patrizia Ciccarese, ha rinviato a giudizio una Madre 58enne , rischia fino a ...

Woodcock - primi testimoni : via al processo disciplinare : Saranno ascoltati la giornalista di Repubblica Liana Milella, autrice del colloquio intervista con Henry John Woodcock pubblicato lo scorso 13 aprile; e l'allora capo vicario della Procura di Napoli ...