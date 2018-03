“Al via a Milano il 22° Corso Base ‘Elementi di Chirurgia e Riabilitazione della Mano' ”

Ambiente - WWF : “Al la scoperta del mondo Artico - viaggio in Norvegia” : Alla scoperta del mondo Artico , da Capo Nord alle isole Svalbard, uno dei luoghi in Europa dove è più facile accedere alla banchisa e poter osservare gli animali minacciati dal global warming. Un’occasione unica per conoscere da vicino le attività del progetto Artico che il WWF porta avanti da anni in questa zona p Artico larmente sensibile agli effetti dei cambiamenti climatici. L’opportunità di trascorrere 11 giorni in Norvegia è ora realtà ...

Maltempo Liguria - Asl2 : “Al via le misure per affrontare l’ondata di gelo” : In considerazione delle condizioni meteo particolarmente impegnative previste in questi giorni in tutta Italia e anche in Liguria, ASL 2 ha predisposto e messo in atto un piano specifico per fronteggiarle al meglio. E’ stato attivato il monitoraggio continuo degli accessi nei Pronto Soccorso e dei tempi di attesa – si legge in una nota -; è attiva la possibilità di potenziamento del personale infermieristico se necessario; sono state ...