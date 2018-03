Al Museo dell' Auto di Torino - Una mostra celebra Leonardo Fioravanti

La Giornata mondiale dell'Acqua al Museo archeologico di Brindisi : Secondo una stima dell'ONU, il fabbisogno di acqua nel mondo aumenterà del 30% nei prossimi trenta anni. La vera sfida sarà assecondare le crescenti esigenze di una moderna società in continua ...

Università di Pisa : domani l’inaugurazione della nuova serra tropicale dell’Orto e Museo botanico : Venerdì 23 marzo alle 15 si inaugura la nuova serra tropicale dell’Orto e Museo botanico dell’Università di Pisa (Via Luca Ghini, 5). Dopo i saluti istituzionali delle autorità accademiche sono previsti gli interventi della professoressa Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo e del professore Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto e Museo botanico. Al termine della cerimonia seguirà una visita guidata della serra che sarà aperta e ...

Gruppo FCA - Un Museo al posto dell'ex fabbrica della Viper : Lo stabilimento FCA in cui veniva costruita la Dodge Viper, il Conner Assembly Plant, chiuso lo scorso agosto dopo il pensionamento della muscle car americana, rinascerà come nuova sede della collezione di automobili, con la speranza di aprirla presto al pubblico. La notizia, riportata da Automotive News, dà una speranza per il futuro della fabbrica alla periferia nord di Detroit, il più piccolo centro di produzione del Gruppo ...

Reggio Calabria : la biodiversità del Parco dell’Aspromonte in mostra al Museo dal 22 marzo al 22 Aprile : La biodiversità floristica del Parco Nazionale d’Aspromonte, accompagnata dalla straordinaria ricchezza faunistica, in mostra, per un mese, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Nell’ambito del più ampio progetto “Natura e Cultura” condiviso dal Presidente del Parco Giuseppe Bombino e dal Direttore del MAaRC Carmelo Malacrino, nasce una nuova e suggestiva iniziativa con la quale l’intelligenza nativa della Natura appare nel ...

La visita al Museo delle Marionette di Palermo - Guida e foto : Inoltre, il Museo propone una ricca produzione di spettacoli dal taglio fresco ed innovativo, valorizzando sempre più un'arte dal sapore antico, eppure anche moderno. E, per gli appassionati di ...

Caschi e moto - che mostra al Museo della Scienza : La locandina della mostra al Museo della Scienza di Milano La locandina della mostra al Museo della Scienza di Milano moto - In esposizione anche la Gilera 250, il casco e la tuta con la quale Marco ...

Museo. Concluso il progetto di uso delle pratiche visive "Luce della Diocesi" : ... grazie ad un'idea di rete scaturente dallo scrupoloso lavoro messo in campo dall'associazionismo di qualità, dal mondo della scuola, dalle istituzioni, ha consentito di valorizzare pienamente i beni ...

Il Museo dell'Ape Car ha trovato casa Avrà sede nel chiostro di Sant'Antonio : Il museo dell'Ape Car Avrà una sede ufficiale nel chiostro di Sant'Antonio. Grazie all'associazione 'È Valtellina' e al Comune di Morbegno, il più giovane direttore di museo d'Italia ha trovato uno ...

Mariella Mengozzi è il nuovo direttore del Museo dell'Automobile di Torino : ... Valter Cantino, Professore Ordinario di Economia Aziendale e direttore del Dipartimento di Management all'Università di Torino; Fiorenzo Galli, direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e ...

Londra : Scoperti Rottami di un UFO nell’archivio del Museo della Scienza? : Londra: Scoperti Rottami di un UFO nell’archivio del Museo della Scienza? Era il 1957 quando fu trovato un oggetto “non identificato/Ufo” è custodito nel Museo delle Scienze a Londra dove ha suscitato molto interesse a molti ricercatori. Chiamato Silpho Saucer in molti suggeriscono che sia la “risposta all’incidente UFO di Roswell ” La storia del Misterioso UFO ...

Ecco la guida del Museo archeologico e d'arte della Maremma : Impossibile è infine ricordare anche solo in parte le conferenze, gli incontri di studio, gli spettacoli e le aperture in notturna che si sono succeduti in questi anni, come pure le moltissime ...

Citizen science al Museo di storia naturale della Maremma : riconoscere gli scoiattoli : ... Il calendario di eventi del Museo di storia naturale della Maremma propone un nuovo appuntamento formativo di Citizen science, cioè la scienza partecipata dai cittadini. L'appuntamento è per sabato ...

Citizen science al Museo di storia naturale della Maremma : riconoscere gli scoiattoli : GROSSETO - Il calendario di eventi del Museo di storia naturale della Maremma propone un nuovo appuntamento formativo di Citizen science, cioè la scienza partecipata dai cittadini. L'appuntamento è per sabato 10 marzo, sul tema "riconoscere gli scoiattoli presenti in Italia". Il programma della giornata prevede un incontro alle 10 nella sede ...

Cividale : lavori al Museo della Grande Guerra : Inizieranno a breve i già programmati lavori di manutenzione ordinaria per il Museo della Grande Guerra ubicato nel palazzo storico , 1886, dell' ex stazione ferroviaria di Cividale del Friuli e ...