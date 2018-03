AL BANO Pronto all' esordio come coach | Esperienza esaltante! The Voice of

AL BANO CARRISI/ Pronto per The Voice : "Ma non parlatemi di donne" (Che tempo che fa) : Al BANO CARRISI si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a Madre Mia, il docufilm sulla madre. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:29:00 GMT)

Al BANO Carrisi/ Pronto per The Voice - in arrivo il docufilm sulla madre (Che tempo che fa) : Al Bano Carrisi si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a madre Mia, il docufilm sulla madre. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:40:00 GMT)

UrBANO Cairo - Dago-bomba : pronto a scendere in campo al posto di Silvio Berlusconi se si tornasse a votare : Urbano Cairo avrebbe detto segretamente a Lilli Gruber che se si tornasse al voto già entro il 2018 sarebbe pronto a scendere in campo . Secondo Dagospia Cairo avrebbe detto che Silvio Berlusconi è ...

Il Commissario MontalBANO - pronto a tornare nel 2019 : Il 19 febbraio è andato in onda su Rai1 l’episodio dal titolo Amore ultimo della nuova stagione dedicata al personaggio ideato da Andrea Camilleri, ma già la produzione è a lavoro. Non ci si stanca mai del Commissario Montalbano che forte di un costante successo negli ascolti (il primo episodio della nuova stagione ha incassato oltre 11 milioni di telespettatori, un record per gli ascolti) per 20 anni ha accompagnato in tv (con 12 stagioni ...

CESARE BOCCI/ Pronto per il ritorno del Commissario MontalBANO (Che tempo che fa) : Questa sera tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa troveremo anche CESARE BOCCI, che sarà anche tra i protagonisti delle nuove puntate de Il Commissario Montalbano(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:32:00 GMT)

LUCA ZINGARETTI/ Pronto al ritorno del Commissario MontalBANO (Che tempo che fa) : Tra poco più di una settimana, su Rai 1 tornerà Il Commissario Montalbano. LUCA ZINGARETTI ne parlerà oggi, come ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 07:33:00 GMT)

Al BANO e Loredana Lecciso/ I problemi acqua passata? L’infarto - mi ha segnato ma sono pronto per The Voice : Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme? Arriva The Voice of Italy e il cantante è pronto per il nuovo impegno, l'infarto sembra oramai superato. Ultima fatica poi la "pensione"(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:41:00 GMT)