Al Bano prende nel suo team di The Voice una drag queen

La consigliera M5S Deborah MontalBano si autosospende. Aveva utilizzato l'auto blu per andare a prendere la figlia a scuola : "Utilizzare un'auto blu per scopi personali, qualunque essi siano è sempre sbagliato". Deborah Montalbano, storica attivista del Movimento 5 Stelle e consigliera comunale torinese, si scusa così per avere utilizzato un'auto blu per prendere la figlia a scuola. "Per il ruolo che ricopro, per l'impegno che mi sono presa con gli elettori del Movimento 5 Stelle mi sento in dovere - sottolinea - di prendermi la responsabilità ...