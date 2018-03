Air France | nuovi voli Joon da Napoli a Parigi

Paura in Lombardia - Eurofighter intercettano Boeing AirFrance : Milano , askanews, - Attimi di tensione in Lombardia e in gran parte del Nord Italia dopo che due caccia Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale,...

Due enormi boati in Lombardia e Val d'Aosta : causati da caccia in volo per intercettare aereo Air France : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, ma anche in Valle d'Aosta. Il...

Allarme dirottamento su un volo Air France - caccia a velocità ultrasonica spaventano la Lombardia : Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate. A Bergamo evacuate scuole e il tribunale. L'Allarme si diffonde in un raggio di circa 50...

RyanAir sollecita governo e UE su sciopero controllori di volo francesi : Teleborsa, - Domani giovedì 22 marzo 2018 si prevede una giornata di passione per il trasporto aereo in Francia, a causa dello sciopero indetto dai sindacati dei controllori del Traffico Aero , ATC, ...

RyanAir sollecita governo e UE su sciopero controllori di volo francesi : Domani giovedì 22 marzo 2018 si prevede una giornata di passione per il trasporto aereo in Francia, a causa dello sciopero indetto dai sindacati dei controllori del Traffico Aero , ATC, francesi . A ...

Air France riapre i voli da Catania a Parigi dopo 27 anni : Roma, 19 mar. , askanews, dopo ben 27 anni Air France riapre i collegamenti da Catania a Parigi. Dal prossimo 27 marzo la compagnia aerea Francese collegherà l'aeroporto Fontanarossa a Charles de ...

Air France riapre i voli da Catania Fontanarossa : Dopo 27 anni Ari France riapre i voli da Catania Fontanarossa a Parigi. I voli previsti dal 27 marzo saranno disponibili tre volte a settimana.

Air France riapre i voli da Catania a Parigi dopo 27 anni : dopo ben 27 anni Air France riapre i collegamenti da Catania a Parigi. Dal prossimo 27 marzo la compagnia aerea Francese collegherà l 'aeroporto Fontanarossa a Charles de Gaulle tre volte alla ...

Air France : riapre voli da Catania a Parigi dopo 27 anni : Roma, 19 mar.(AdnKronos) – dopo ben 27 anni Air France riapre i collegamenti da Catania a Parigi. Dal prossimo 27 marzo la compagnia aerea Francese collegherà l’aeroporto Fontanarossa a Charles de Gaulle tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Il nuovo collegamento è previsto anche per la stagione invernale 2018-2019.I voli Air France Catania-Parigi, inaugurati per la prima volta nel 1987 e interrotti il 31 ...

Air France : nuova giornata di sciopero il 30 marzo : Parigi, 15 mar. , askanews, Dieci sindacati delle diverse categorie di lavoratori di Air France hanno convocato una nuova giornata di sciopero per il prossimo 30 marzo per chiedere un aumento del 6% ...

Air France - vertenza più aspra : sì piloti a principio sciopero lungo : Roma, 14 mar. , askanews, I piloti di Air France, consultati dal maggior sindacato SNPL, hanno detto sì a larga maggioranza al principio di possibili astensioni dal lavoro che possano superare i 6 ...

Air France - vertenza più aspra : sì piloti a principio sciopero lungo : Roma, 14 mar. , askanews, - I piloti di Air France, consultati dal maggior sindacato SNPL, hanno detto sì a larga maggioranza al principio di possibili astensioni dal lavoro che possano superare i 6 ...

Air India : Air France e Delta Airlines interessate a privatizzazione : Un consorzio composto da Jet Airways, Air France-Klm e Delta Airlines ha manifestato interesse a presentare un'offerta nel quadro del processo di privatizzazione della compagnia aerea statale Air ...

Air France-KLM - traffico in frenata a febbraio : Continua il trend positivo del traffico passeggeri per la compagnia aerea Air France-KLM . Nel mese di febbraio, il gruppo franco-olandese ha registrato un aumento del 4,4% raggiungendo i 6,8 milioni ...