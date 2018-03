Ahed Tamimi | schiaffeggiò soldato israeliano | 8 mesi di carcere La ragazza simbolo della

Schiaffeggiò i soldati che avevano sparato al cugino : Ahed Tamimi condannata a 8 mesi di reclusione : Schiaffeggiò i soldati che avevano sparato al cugino: Ahed Tamimi condannata a 8 mesi di reclusione La ragazza palestinese, ancora minorenne, si ribellò alle violenze dei soldati israeliani che avevano sparato al cuginetto, ferendolo gravemente. Da allora è diventata un simbolo della resistenza palestinese.Continua a leggere La ragazza palestinese, ancora minorenne, si ribellò alle violenze […]

Ahed Tamimi - la ragazza palestinese arrestata dopo avere schiaffeggiato un soldato israeliano - ha patteggiato una pena di 8 mesi : Ahed Tamimi, la ragazza palestinese arrestata dopo avere schiaffeggiato un soldato israeliano e diventata presto un’icona del movimento di resistenza palestinese, ha patteggiato una pena di 8 mesi in un tribunale militare israeliano. Tamimi ha ammesso la sua colpevolezza riguardo quattro The post Ahed Tamimi, la ragazza palestinese arrestata dopo avere schiaffeggiato un soldato israeliano, ha patteggiato una pena di 8 mesi appeared first ...

Israele : processo a Ahed Tamimi iniziato a porte chiuse : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Israele - ‘Ahed Tamimi va liberata’. L’appello di Amnesty per il rilascio della 15enne palestinese : Amnesty International ha lanciato un appello alle autorità israeliane per chiedere il rilascio della 17enne palestinese Ahed Tamimi, che domani dovrebbe comparire – salvo ulteriori rinvii – di fronte al tribunale militare di Ofer per rispondere di 12 capi d’accusa, tra i quali aggressione aggravata e incitamento alla violenza. La minorenne rischia fino a 10 anni di carcere. Come è noto, il 15 dicembre scorso Ahed Tamimi ...

Ahed Tamimi e il fallimento della soluzione a due stati : Nata in una famiglia che ha scelto la non violenza, incarna una nuova generazione palestinese che non crede più al processo di pace. Leggi