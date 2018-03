Agevolazioni fiscali per chi si trasferisce in Italia | la guida dell' Agenzia delle Entrate

Sisma - dal 12 marzo si potranno chiedere le Agevolazioni fiscali : ecco come : A partire dalle ore 10 di venerdì 12 marzo 2018 sarà possibile presentare per via telematica al ministero dello Sviluppo economico, le richieste per avere accesso alle agevolazioni in favore delle...

Le Agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo usato : Nel 2017, per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute più di 148 usate. Questi i risultati di un’analisi dell’Automobile Club d’Italia che rispecchiano un’economia che stenta a riprendersi e una politica dei prezzi in rialzo da parte delle Case costruttrici. Riguardo gli acquisti di veicoli usati, esistono delle agevolazioni fiscali per le persone disabili, come la detrazione del 19%, l’esenzione dal pagamento dell’IPT e della tassa di ...