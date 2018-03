Afrin Jacopo | italiano tra gli sfollati “Racconto la resistenza dei curdi | 200mila

ilfattoquotidiano

: Tra i 250mila curdi che sono fuggiti da Afrin verso il sud della Siria, c’è anche un torinese. Si chiama Jacopo… - fattoquotidiano : Tra i 250mila curdi che sono fuggiti da Afrin verso il sud della Siria, c’è anche un torinese. Si chiama Jacopo… - GreatMazinger80 : RT @velvetsecret80: Da Jacopo Bindi: ieri nella zona di Serawa un drone turco ha colpito alcuni profughi fuggiti da #Afrin. Mortai hanno co… - porcapolenta : RT @velvetsecret80: Da Jacopo Bindi: ieri nella zona di Serawa un drone turco ha colpito alcuni profughi fuggiti da #Afrin. Mortai hanno co… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Tra i 250milache sono fuggiti daverso il sud della Siria, c’è anche un torinese. Si chiamaBindi, è dottore di ricerca in fisica all’Università di Torino, ha un passato da militante del centro sociale Askatasuna e due arresti sulle spalle per la protesta No Tav. Prima di arrivare in Siria non aveva mai pubblicato nulla sui media e usava i social per parlare con i suoi amici e compagni, ma quando lo scorso ottobre è arrivato lì, ha deciso di rimanere per documentare la guerra e la. E per mesi è stato l’unicopresente nella città siriana come civile. “Sono qui perché ho deciso di contribuire alla rivoluzione – spiega – voglio rendermi utile diffondendo, soprattutto in Italia, le notizie su quel che succede e raccontando una rivoluzione fatta dalla gente”. E lo fa, ogni giorno in modo costante. Scrive, spiega il succedersi degli ...