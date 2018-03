Ad Austin - in Texas è finito l'incubo : il novello Unabomber si fa saltare : L'attentatore seriale che per tre settimane aveva seminato il terrore ad Austin in Texas, ha usato uno dei suoi dispositivi esplosivi per farsi saltare in aria mercoledì mattina quando una squadra di SWAT lo ha circondato in autostrada nella periferia di Austin. La morte di Mark Antony Conditt di 24 anni, questo il nome di chi si celava dietro il novello Unabomber, che con i suoi pacchetti esplosivi nelle settimane scorse ha provocato la morte ...

La bomba di ieri in Texas è collegata a quelle di Austin : Lo ha stabilito la polizia, che ieri ha trovato anche un'altra bomba – inesplosa – in un deposito FedEx della città The post La bomba di ieri in Texas è collegata a quelle di Austin appeared first on Il Post.

Texas - ancora un'esplosione ad Austin : 2.54 Almeno una persona è rimasta ferita in una nuova esplosione avvenuta ad Austin in Texas,la quinta in meno di 20 giorni Per la polizia tuttavia quest'ultima esplosione è stata provocata da un ordigno incendiario e non da una bomba come le precedenti.Il sospetto è che si tratti di un attentatore seriale che agisce per motivi razziali. Per ora le indagini non hanno portato risultati ed è stata offerta una ricompensa di 115mila dollari a ...

Austin - NUOVA ESPLOSIONE IN TEXAS/ Quarto pacco-bomba : torna l’incubo “Unabomber” in città : torna in azione l'attentatore (o il gruppo terroristico) che aveva già seminato morte a inizio marzo a AUSTIN nel TEXAS: domenica sera è esplosa una NUOVA bomba(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:00:00 GMT)

C’è stata una nuova esplosione a Austin - in Texas : Ha ferito due persone, sembra in modo non grave: non si sa ancora se sia collegata alle tre esplosioni di inizio marzo The post C’è stata una nuova esplosione a Austin, in Texas appeared first on Il Post.