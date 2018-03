Ad Austin | in Texas è finito l' incubo | il novello Unabomber si fa saltare

Austin Texas - Unabomber si fa saltare in aria/ Indagini ancora in corso - Mark Conditt "ha agito da solo" : Texas, Unabomber si è fatto esplodere ad Austin: ultime notizie, morto l'attentato seriale che terrorizzava da mesi la comunità texana. Mark Conditt era "un ragazzo tranquillo"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:56:00 GMT)

La bomba di ieri in Texas è collegata a quelle di Austin : Lo ha stabilito la polizia, che ieri ha trovato anche un'altra bomba – inesplosa – in un deposito FedEx della città The post La bomba di ieri in Texas è collegata a quelle di Austin appeared first on Il Post.

Texas - ancora un'esplosione ad Austin : 2.54 Almeno una persona è rimasta ferita in una nuova esplosione avvenuta ad Austin in Texas,la quinta in meno di 20 giorni Per la polizia tuttavia quest'ultima esplosione è stata provocata da un ordigno incendiario e non da una bomba come le precedenti.Il sospetto è che si tratti di un attentatore seriale che agisce per motivi razziali. Per ora le indagini non hanno portato risultati ed è stata offerta una ricompensa di 115mila dollari a ...

C’è stata una nuova esplosione a Austin - in Texas : Ha ferito due persone, sembra in modo non grave: non si sa ancora se sia collegata alle tre esplosioni di inizio marzo The post C’è stata una nuova esplosione a Austin, in Texas appeared first on Il Post.