finanza.lastampa

: RT @ShalomMovimento: Oggi è la #giornatamondialedellacqua da sempre @ShalomMovimento ompegnato in questo campo con il progetto Acqua https:… - Cesvot : RT @ShalomMovimento: Oggi è la #giornatamondialedellacqua da sempre @ShalomMovimento ompegnato in questo campo con il progetto Acqua https:… - FXS_Finance_IT : Acqua sempre più scarsa e preziosa #ilmessaggero.it - Economia #Finanza - DamaBravin : Oggi è la giornata mondiale dell'acqua: come sempre si scrive di tutto e di più, sottolineando quanto l'Italia sia… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Il 2017 si conferma un anno di grande siccità e carenza di. E' quanto rileva l'Istat in una statistica pubblicata in occasione della giornata mondiale dell'. L'Istituto evidenzia come vi ...